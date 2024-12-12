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В Дамаске отменён комендантский час

Аэропорт Алеппо
Аэропорт Алеппо Авторское право Omar Albam/AP
Авторское право Omar Albam/AP
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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Захватившая власть в Сирии оппозиция отменила комендантский час в столице страны Дамаске. Новые власти призывают сирийцев возвращаться на родину, однако международные организации предупреждают, что обстановка в стране остаётся весьма серьёзной.

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Новая администрация Сирии взяла под контроль главный международный аэропорт страны после того, как его покинули силы свергнутого президента Башара Асада.

Сейчас аэропорт Дамаска не функционирует, рейсы не выполняются, экипажей и пассажиров в здании нет, однако по словам новых властей вскоре он возобновит работу.

Накануне в городе и его окрестностях был отменен комендантский час, который сирийская оппозиция ввела, чтобы "остановить массовые грабежи в центральных кварталах столицы".

Жизнь в Дамаске постепенно возвращается в нормальное русло: вновь открылись некоторые магазины и рынки, вышли на работу служащие банков и государственных учреждений.

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Назначенный временно исполняющим обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед аль-Башир призвал находящихся за границей сирийцев, тысячи которых бежали от гражданской войны, вернуться на родину.

Вместе с тем Международный комитет спасения (IRC) предупреждает, что ситуация внутри страны остается весьма тяжёлой.

"Пока неясно, позволит ли новая реальность в Сирии людям начать заново строить свою жизнь, или же впереди их ждет еще более серьезный кризис", - заявила представитель IRC Марта Веландер после того, как несколько европейских стран поспешили приостановить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища сирийцев.

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