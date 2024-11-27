Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Наводнения в Валенсии: сбоя системы не было, главный виновник – местная власть, считает Педро Санчес

Педро Санчес объявил об очередном пакете помощи пострадавшим от наводнений и вступил в полемику с лидером оппозиции.
Педро Санчес объявил об очередном пакете помощи пострадавшим от наводнений и вступил в полемику с лидером оппозиции. Авторское право  Terje Pedersen/NTB Scanpix via AP
By Alexander Kazakevich & Christina Thykjaer, Euronews
С трибуны нижней палаты кортесов премьер-министр Испании призвал к отставке Карлоса Масона, главы региона Валенсия. Он также заявил, что его правительство готово создать комиссию по расследованию трагедии.

Глава испанского правительства Педро Санчес объявил в эту среду во время пленарного заседания Конгресса депутатов о третьем пакете помощи пострадавшим от катастрофических наводнений, обрушившихся с проливными дождями на юг и восток страны. Трагедия унесла жизни более 220 человек.

С новым пакетом мер, направленных на поддержку семей, обновление автопарка и восстановление производственной структуры, общий объём государственного финансирования составит 16,6 миллиарда евро.

"Правительство собирается утвердить третий пакет помощи, включающий 60 мер, призванных ускорить возвращение к нормальной жизни и восстановление районов, затронутых бедствием", – заявил с трибуны премьер.

Санчес заверил, что "с большим или меньшим успехом" правительство делает "всё, что в его силах", чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией.

По словам премьера, управление ураганами и наводнениями возлагается на автономное сообщество, а Мадрид лишь обязан "генерировать всю информацию о метеорологии и водных потоках" и передавать регионам "все необходимые ресурсы".

Я не считаю, что система дала сбой. Некоторые люди, занимающие очень высокие посты, не справились со своими обязанностями.
Педро Санчес
премьер-министр Испании

Председатель правительства упрекнул лидера Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо в том, что тот защищает президента Валенсии Карлоса Масона: "Он защищает господина Масона, не критикует ни одного его решения, и в то же время просит меня объявить чрезвычайное положение и отстранить его от должности. Если вы считаете, что в Валенсии так плохо справились со своими обязанностями, почему бы вам не попросить главу региона уйти в отставку?"

Вы знали, что произойдёт, и просто сидели сложа руки и ждали. А, может быть, вы не знали, и это только усугубило ситуацию. Реальность такова, что ваше правительство не предпринимало никаких действий до 23:00.
Альберто Нуньес Фейхоо
лидер оппозиции

Главный конкурент Санчеса, Фейхоо, в своём выступлении сетовал на отсутствие "самокритики" за трагедию в Валенсии в словах председателя правительства.

Лидер оппозиции обвинил исполнительную власть в коррупции и настойчиво требовал отставки премьера-социалиста.

Педро Санчес заявил, что готов создать комиссию по расследованию, пообещав, что подробный отчет будет опубликован.

