NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Пострадавшей от наводнения Валенсии поступает помощь со всей Испании

Испания
Испания Авторское право Euronews / Roberto Macedonio.
Авторское право Euronews / Roberto Macedonio.
By Roberto Macedonio VegaEuronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Как организована доставка гуманитарной помощи в Валенсию, испанский регион, пострадавший от наводнения? Рассказывает корреспондент Euronews.

РЕКЛАМА

Наводнение в Валенсии считается одной изкрупнейших природных катастроф в Испании за последнее столетие. Об этом рассказали Euronews военные, дислоцированные в этом районе. На сегодняшний день 223 человека погибли и 17 числятся пропавшими без вести. Ситуация остается драматичной для тысяч семей, потерявших все.

Перед лицом этих серьезных событий испанский народ мобилизовался. Огромная волна солидарности докатилась до опустошенных стихией городов. Каждый день со всей Испании в Валенсию прибывают десятки грузовиков с продуктами, вещами и чистящими средствами.

Как молодые люди организовали работу, чтобы отправить помощь в Валенсию?

Пожертвований было так много, что некоторые городские советы попросили граждан прекратить отправку помощи из-за невозможности справиться с этой лавиной солидарности.

Жорди Саррион родом из Валенсии, но уже много лет живет в Саламанке. Он привлек своих друзей и соседей, чтобы они жертвовали все, что смогут. Он сам лично занимался закупкой масок, перчаток, гелей и лопат.

"Я начал как-то сам все организовывать, связываться с другими людьми, которые также координировали помощь. Благодаря Instagram и социальным сетям мы остаемся на связи. Сообщаем друг другу, мол мне нужно это, нужно то", - говорит Жорди.

Жорди Саррион, волонтер
Жорди Саррион, волонтерEuronews / Roberto Macedonio.

"Я чувствую себя намного спокойнее, видя волонтеров, все те сети солидарности, которые создаются не только жителями Валенсии, но и людьми по всей Испании и Европе. Они демонстрируют самое лучшее, что есть в Европе и Европейском союзе, — солидарность", - радуется Жорди.

Продовольственный банк координирует распределение помощи

Жорди оказывает помощь жителям Валенсии по личной инициативе. Но есть также и организации, такие как, например, Продовольственный банк, которые координуируют поступление и отправку пожертвований в регион. Работа здесь кипит, а люди полностью преданы делу.

Елена Дориа, Продовольственный банк: "После урагана "Дана", который был настолько разрушительным и потряс всю Испанию, многие люди и предприятия сделали многочисленные пожертвования, чтобы отправить пострадавшим".

Для выполнения логистической задачи организации нужны добровольцы. Альфонсо Родригес - волонтер. Он отвечает за распределение продуктов, их размещение и отбор, а затем отправляет их в организации солидарности. Последние доставляют помощь непосредственно семьям.

Волонтеры также проводят масштабные акции в супермаркетах.

Елена Дориа, Продовольственный банк: "В магазинах, где есть волонтеры, мы собираем в два раза больше продуктов, чем в тех, где их нет".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Наводнения в Валенсии: сбоя системы не было, главный виновник – местная власть, считает Педро Санчес

Юго-восток Испании просит помощи в вывозе мусора

Тысячи людей оказались заложниками отключения электроэнергии на Иберийском полуострове