Пострадавшей от наводнения Валенсии поступает помощь со всей Испании

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Наводнение в Валенсии считается одной изкрупнейших природных катастроф в Испании за последнее столетие. Об этом рассказали Euronews военные, дислоцированные в этом районе. На сегодняшний день 223 человека погибли и 17 числятся пропавшими без вести. Ситуация остается драматичной для тысяч семей, потерявших все.

Перед лицом этих серьезных событий испанский народ мобилизовался. Огромная волна солидарности докатилась до опустошенных стихией городов. Каждый день со всей Испании в Валенсию прибывают десятки грузовиков с продуктами, вещами и чистящими средствами.

Как молодые люди организовали работу, чтобы отправить помощь в Валенсию?

Пожертвований было так много, что некоторые городские советы попросили граждан прекратить отправку помощи из-за невозможности справиться с этой лавиной солидарности.

Жорди Саррион родом из Валенсии, но уже много лет живет в Саламанке. Он привлек своих друзей и соседей, чтобы они жертвовали все, что смогут. Он сам лично занимался закупкой масок, перчаток, гелей и лопат.

"Я начал как-то сам все организовывать, связываться с другими людьми, которые также координировали помощь. Благодаря Instagram и социальным сетям мы остаемся на связи. Сообщаем друг другу, мол мне нужно это, нужно то", - говорит Жорди.

Жорди Саррион, волонтер Euronews / Roberto Macedonio.

"Я чувствую себя намного спокойнее, видя волонтеров, все те сети солидарности, которые создаются не только жителями Валенсии, но и людьми по всей Испании и Европе. Они демонстрируют самое лучшее, что есть в Европе и Европейском союзе, — солидарность", - радуется Жорди.

Продовольственный банк координирует распределение помощи

Жорди оказывает помощь жителям Валенсии по личной инициативе. Но есть также и организации, такие как, например, Продовольственный банк, которые координуируют поступление и отправку пожертвований в регион. Работа здесь кипит, а люди полностью преданы делу.

Елена Дориа, Продовольственный банк: "После урагана "Дана", который был настолько разрушительным и потряс всю Испанию, многие люди и предприятия сделали многочисленные пожертвования, чтобы отправить пострадавшим".

Для выполнения логистической задачи организации нужны добровольцы. Альфонсо Родригес - волонтер. Он отвечает за распределение продуктов, их размещение и отбор, а затем отправляет их в организации солидарности. Последние доставляют помощь непосредственно семьям.

Волонтеры также проводят масштабные акции в супермаркетах.

Елена Дориа, Продовольственный банк: "В магазинах, где есть волонтеры, мы собираем в два раза больше продуктов, чем в тех, где их нет".