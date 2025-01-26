By Euronews и AP

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Президент Дональд Трамп заявил в субботу, что хотел бы, чтобы Иордания, Египет и другие арабские страны увеличили число палестинских беженцев, принимаемых ими из сектора Газа, - возможно, вывезти достаточно населения, чтобы "просто очистить" анклав, управляемый террористической группировкой ХАМАС, создав фактически "чистую почву".

Во время 20-минутной сессии вопросов и ответов с репортерами на борту самолета Air Force One в субботу Трамп также заявил, что он отменил запрет своего предшественника на отправку 2000-фунтовых бомб в Израиль.

"Мы выпустили их сегодня, - сказал Трамп о бомбах. - Они (израильтяне) ждали их очень долго". На вопрос, почему он отменил запрет на эти бомбы, Трамп ответил: "Потому что они их купили".

Трамп всегда стоял на безоговорочной произраильской позиции. Говоря о своем более широком видении ситуации в Газе, Трамп сказал, что ранее в этот день он разговаривал с королем Иордании Абдаллой II, а в воскресенье также побеседует с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сисси.

"Я бы хотел, чтобы Египет принял людей, - сказал Трамп. - Речь идет о полутора миллионах человек, и мы просто вычистим все это и скажем: "Знаете, все кончено"".

По словам Трампа, он похвалил Иорданию за успешный прием палестинских беженцев и сказал королю: "Я бы хотел, чтобы вы взяли на себя еще больше, потому что я сейчас смотрю на весь сектор Газа, и там полный бардак. Это настоящий бардак".

По словам Трампа, в той части мира, которая охватывает Газу, "было много, много конфликтов" на протяжении веков. По его словам, переселение "может быть временным или долгосрочным", чтобы "попробовать хотя бы для разнообразия пожить в мире".

"Что-то должно произойти, - сказал Трамп. - Но сейчас это буквально место сноса. Почти все разрушено, и люди там умирают". Он добавил: "Поэтому я бы предпочел сотрудничать с некоторыми арабскими странами и строить жилье в другом месте, где они, возможно, смогут жить в мире".

Жители города Газа возвращаются домой после начала перемирия с Израилем, 24 января 2025 Abed Hajjar/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Трамп и раньше высказывал свои мнения о будущем Газы. После инаугурации в понедельник он заявил, что Газа "действительно должна быть отстроена по-другому". Он добавил: "Газа - это интересно. Это феноменальное место, на берегу моря. Лучшая погода, вы знаете, все хорошо. С ней (Газой) можно делать прекрасные вещи, но это очень интересно".

Представитель политбюро ХАМАС Бассем Наим выразил возмущение словами нового американского лидера. "Наш народ, такой же, как и другие, способен восстановить сектор Газа".

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич поддержал предложение президента США Дональда Трампа расселить 1,5 млн палестинцев из сектора Газа.

По версии Смотрича, палестинское население сектора Газа долгие годы насильно удерживается в пределах анклава противниками еврейского государства: "После 76 лет, во время которых большинство жителей Газы силой удерживались в тяжелых условиях для сохранения надежды на уничтожение Государства Израиль, появилась отличная идея помочь им найти место, чтобы начать новую и лучшую жизнь", - написал министр.

Трамп озвучил свое видение Газы, когда он отмечал первый этап прекращения огня между ХАМАС и Израилем, который приостановил боевые действия и привел к освобождению некоторых заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, в обмен на сотни палестинских заключенных, удерживаемых Израилем по обвинению в терроризме. Еще не начались серьезные переговоры о более сложном втором этапе соглашения, который в конечном итоге приведет к освобождению всех заложников, удерживаемых исламистами, и окончательному прекращению боевых действий.

Израильское правительство пригрозило возобновить войну против ХАМАС, который совершил беспрецедентное нападение на юг Израиля 7 октября 2023 года, если оставшиеся заложники не будут освобождены. В то же время нет точных данных о том, сколько заложников из порядка 90 удерживаемых остается в живых.