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Победа в Северной Каролине и Джорджии: Трамп увеличивает разрыв с Харрис

Победа в Северной Каролине и Джорджии: Трамп увеличивает разрыв с Харрис
Авторское право AP
Авторское право AP
By Andrew Naughtie
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Поступают цифры из первых колеблющихся штатов. Похоже, это плохие новости для Камалы Харрис.

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По прогнозам, Дональд Трамп побеждает в штатах Северная Каролина и Джорджия, оба дадут республиканцу по 16 голосов выборщиков.

В 2020 году в Северной Каролине также выиграл кандидат-республиканец.

Хотя, как ожидается, на выборах губернатора в этом штате будет избран демократ, штаб Трампа активно работал в Северной Каролине, и, похоже, эти усилия принесли свои плоды.

Кандидат в губернаторы от республиканцев Марк Робинсон сильно пострадал из-за серии разоблачений. В социальных сетях были найдены его расистские и сексистские высказывания, включая сообщения, в которых он описывал себя как "чёрного нациста". Кампания Трампа открестилась от него после того, как эти высказывания стали достоянием общественности.

Северная Каролина не выбирала демократа с тех пор, как Барак Обама победил в этом штате в 2008 году.

По состоянию на 6:00 по Парижу Дональд Трамп заручился поддержкой 230 выборщиков, у Камалы Харрис – 205 голосов.

Ночь и утро выборов на Euronews:

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