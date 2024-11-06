В школах, спортзалах, церквях и даже прачечных: как голосуют американцы

By Euronews

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После нескольких месяцев словесных баталий, покушений, дипфейков и митингов с участием звёзд, в объективах фотографов – обычные граждане. Именно они сегодня творят историю – в очередях на избирательных участках.

Euronews представляет вам яркие фотографии выборного марафона.

В США нет "дня тишины", агитировать можно и в день голосования. Дональд Трамп устроил импровизированную пресс-конференцию на участке в Палм-Бич. Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В прачечной можно провести дело с пользой. Nam Y. Huh/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Не будем напомнить о том, что во время предвыборной кампании говорилось про кошек и собак. Al Diaz/Miami Herald/AP

Голосование собачников в Финиксе, штат Аризона. Julio Cortez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Туристы молятся за победу Харрис в её родовой деревне Туласендрапураме в Индии. AP Photo

Какие выборы без перуанских шаманов? AP Photo

Кампания была настолько бурной, что некоторые взывают к высшим силам.

Дональд Трамп посещает свой предвыборный штаб во Флориде. Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Нет, это не очередь за 16-м айфоном. Стадион "Аллегиант", Лас-Вегас. K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal/AP

Работники избирательных участков обрабатывают голоса, отправленные по почте, Пенсильвания. Matt Slocum/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Трамп утверждает о "массовых фальсификациях" в Филадельфии. По сообщениям, на фоне этих обвинений работники избирательных участков якобы стали чаще сталкиваться с угрозами и враждебностью по отношению к ним.

Призыв голосовать против поправки, которая закрепит право на аборт во Флориде, Сент-Питерсберг. Rebecca Blackwell/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Митинг в поддержку легализации абортов во Флориде возле избирательного участка в здании суда, Клируотер. Mike Carlson/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Американцы выбирают не только президента, но и Конгресс, губернаторов, а также участвуют в местных референдумах. В некоторых штатах на голосование вынесен вопрос о закреплении права на аборт.

Восход солнца над Капитолием в день выборов. AP Photo

Ночь выборов на Euronews: