В школах, спортзалах, церквях и даже прачечных: как голосуют американцы

Подборка ярких фотографий выборного марафона от Euronews.
После нескольких месяцев словесных баталий, покушений, дипфейков и митингов с участием звёзд, в объективах фотографов – обычные граждане. Именно они сегодня творят историю – в очередях на избирательных участках.
Euronews представляет вам яркие фотографии выборного марафона.
Кампания была настолько бурной, что некоторые взывают к высшим силам.
Трамп утверждает о "массовых фальсификациях" в Филадельфии. По сообщениям, на фоне этих обвинений работники избирательных участков якобы стали чаще сталкиваться с угрозами и враждебностью по отношению к ним.
Американцы выбирают не только президента, но и Конгресс, губернаторов, а также участвуют в местных референдумах. В некоторых штатах на голосование вынесен вопрос о закреплении права на аборт.
Ночь выборов на Euronews: