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В школах, спортзалах, церквях и даже прачечных: как голосуют американцы

День выборов.
День выборов. Авторское право Chris Pizzello/Invision
Авторское право Chris Pizzello/Invision
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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Подборка ярких фотографий выборного марафона от Euronews.

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После нескольких месяцев словесных баталий, покушений, дипфейков и митингов с участием звёзд, в объективах фотографов – обычные граждане. Именно они сегодня творят историю – в очередях на избирательных участках.

Euronews представляет вам яркие фотографии выборного марафона.

В США нет "дня тишины", агитировать можно и в день голосования. Дональд Трамп устроил импровизированную пресс-конференцию на участке в Палм-Бич.
В США нет "дня тишины", агитировать можно и в день голосования. Дональд Трамп устроил импровизированную пресс-конференцию на участке в Палм-Бич.Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
В прачечной можно провести дело с пользой.
В прачечной можно провести дело с пользой.Nam Y. Huh/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Не будем напомнить о том, что во время предвыборной кампании говорилось про кошек и собак.
Не будем напомнить о том, что во время предвыборной кампании говорилось про кошек и собак.Al Diaz/Miami Herald/AP
Голосование собачников в Финиксе, штат Аризона.
Голосование собачников в Финиксе, штат Аризона.Julio Cortez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Туристы молятся за победу Харрис в её родовой деревне Туласендрапураме в Индии.
Туристы молятся за победу Харрис в её родовой деревне Туласендрапураме в Индии.AP Photo
Какие выборы без перуанских шаманов?
Какие выборы без перуанских шаманов?AP Photo

Кампания была настолько бурной, что некоторые взывают к высшим силам.

Дональд Трамп посещает свой предвыборный штаб во Флориде.
Дональд Трамп посещает свой предвыборный штаб во Флориде.Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Нет, это не очередь за 16-м айфоном. Стадион "Аллегиант", Лас-Вегас.
Нет, это не очередь за 16-м айфоном. Стадион "Аллегиант", Лас-Вегас.K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal/AP
Работники избирательных участков обрабатывают голоса, отправленные по почте, Пенсильвания.
Работники избирательных участков обрабатывают голоса, отправленные по почте, Пенсильвания.Matt Slocum/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Трамп утверждает о "массовых фальсификациях" в Филадельфии. По сообщениям, на фоне этих обвинений работники избирательных участков якобы стали чаще сталкиваться с угрозами и враждебностью по отношению к ним.

Призыв голосовать против поправки, которая закрепит право на аборт во Флориде, Сент-Питерсберг.
Призыв голосовать против поправки, которая закрепит право на аборт во Флориде, Сент-Питерсберг.Rebecca Blackwell/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Митинг в поддержку легализации абортов во Флориде возле избирательного участка в здании суда, Клируотер.
Митинг в поддержку легализации абортов во Флориде возле избирательного участка в здании суда, Клируотер.Mike Carlson/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Американцы выбирают не только президента, но и Конгресс, губернаторов, а также участвуют в местных референдумах. В некоторых штатах на голосование вынесен вопрос о закреплении права на аборт.

Восход солнца над Капитолием в день выборов.
Восход солнца над Капитолием в день выборов.AP Photo

Ночь выборов на Euronews:

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