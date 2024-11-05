Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В США начался день голосования

Открылись избирательные участки
Открылись избирательные участки
Авторское право David Goldman/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Американцы выбирают президента, законодателей и губернаторов.

В США открылись избирательные участки после напряженной предвыборной кампании. Около 80 миллионов американцев уже проголосовали досрочно.

Всего правом голоса в стране обладают более 240 миллионов человек , которым предстоит определить следующего президента США и решить, какая партия, Республиканская или Демократическая, будет контролировать Палату представителей и Сенат.

В 11 штатах также выбирают губернаторов, еще в десяти штатах на голосование вынесены законы об абортах.

Кандидаты на пост президента Дональд Трамп и Камала Харрис провели последние часы предвыборной кампании в Пенсильвании, одном из семи ключевых для победы штатов.

Итоги выборов станут официальными, после того как будут подсчитаны все голоса, что может занять несколько дней, в том числе из-за времени обработки бюллетеней, отправленных по почте.

Генеральные прокуроры выступили с заявлением, призывающим к "мирной передаче власти".

В столице США Вашингтоне усилены меры безопасности для предотвращения беспорядков во время голосования и "любых проявлений насилия"

Предыдущие выборы в стране закончились штурмом Капитолия сторонниками Трампа.

