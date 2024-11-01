Лаврова пустят в ЕС, несмотря на войну?

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует в декабре посетить Мальту для участия во встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, пишет российское государственное СМИ "Ведомости".

Если визит состоится, то он станет первой поездкой Лаврова в страну ЕС с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что принимающая мероприятие страна "должна обеспечить возможность работы всем членам [ОБСЕ]".

Последний раз Лавров посещал ЕС (Швеция - прим.) в декабре 2021 года - за два месяца до полномасштабного нападения России на своего западного соседа - и тоже для участия в заседании Совета министров ОБСЕ. В декабре 2022 года, почти через год с начала войны, страны ОБСЕ собирались в польском городе Лодзь, но Варшава отказала Лаврову во въезде в страну.

А встреча прошлого года прошла за пределами ЕС - на западе Балкан в Северной Македонии. Туда Лавров прилетел лично. Визит вызвал резкую критику Киева на фоне принятых в последнюю минуту исключений из санкций против Кремля.

Тогда Болгария - член ЕС - разрешила самолету с Лавровым пролететь через свое воздушное пространство по пути в Скопье. "Окно" было временным, оно оставалось открытым в течение 3 часов до и 72 часов после запланированной даты и времени пролета. Северная Македония, страна-кандидат в члены ЕС, также выдала сходное разрешение. Украина, Латвия, Эстония и Литва бойкотировали встречу с участием главы российского МИДа.

Почти все европейские страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов в контексте санкций ЕС против России. В феврале 2022 года ЕС объявил санкции против Лаврова, президента РФ Владимира Путина и других лиц, причастных к полномасштабной агрессии Москвы, однако запрет на перемещения главного российского дипломата введен не был .

Если Мальта подтвердит участие Лаврова на декабрьской встрече, это вызовет серьезные вопросы в Еврокомиссии и Совете ЕС. Все страны-члены Евросоюза являются участниками ОБСЕ - региональной организации по безопасности, объединяющей 57 стран Европы, Северной Америки и Азии.

Euronews обратился в ОБСЕ за комментариями и будет обновлять этот материал.