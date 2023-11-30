Страны бойкотируют Совет ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова

By Euronews

Украина, страны Балтии и Польша отказались участвовать в мероприятии из-за приглашения министра иностранных дел России Сергея Лаврова

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Высокопоставленные дипломаты из более чем 50 стран прибыли в Скопье для участия в Совете стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Однако министры иностранных дел Украины, стран Балтии - Эстонии, Латвии и Литвы, а теперь и Польши бойкотируют мероприятие из-за ожидаемого присутствия министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы:

— Как можно обсуждать европейскую безопасность с государством, которое идеологически нацелено на то, чтобы эту безопасность разрушить? Я не вижу возможности найти компромисс, я не вижу возможности искать точки согласия. И такой же позиции придерживаются министры других стран Балтии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал короткую остановку в столице Северной Македонии, но улетел в Израиль до прибытия Лаврова.

Блинкен обвинил Россию в "вопиющем нарушении всех основных принципов" усилий времен холодной войны по ослаблению напряженности между Востоком и Западом, которые привели к созданию ОБСЕ, и "неустанных попытках помешать работе организации".

Поздно вечером в среду министр иностранных дел России приземлился в Северной Македонии, которая является членом НАТО.

Для того чтобы Лавров смог прилететь, она ненадолго приостановила запрет на полеты из России.

Также для пролета его борта Болгария открыла свое воздушное пространство, но в итоге самолет Лаврова летел через Грецию. Это связано с тем, что разрешение на пролет воздушного судна не распространялось на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

На официальных переговорах в течение следующих двух дней будут обсуждаться будущее организации и стоящие перед ней задачи.