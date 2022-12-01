В ОБСЕ резко осудили войну России против Украины

ОБСЕ - крупнейшая в Европе организация по безопасности, созданная для поддержания мира и стабильности на континенте, на заседании в четверг резко осудила войну России против Украины. Этот конфликт - одна из самых серьезных проблем, с которыми ОБСЕ столкнулась за почти полвека своего существования.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что ОБСЕ лучше существовать без России. Президент Польши Анджей Дуда, нынешний председатель ОБСЕ, заявил:

"Те, кто несет ответственность за преступление агрессии, за военные преступления против человечности и за геноцид, должны быть привлечены к абсолютной ответственности. Только так мы сможем восстановить мир в Европе и предотвратить акты агрессии в будущем".

На встрече в городе Лодзь не присутствовал глава МИД России Сергей Лавров. Польша запретила ему въезд в страну. Лавров подверг критике Запад, который, по его словам, размывает и растаскивает компетенции ОБСЕ по узким форматам.

Сергей Лавров, глава МИД России: "Запад уже долгие годы пытается осуществить, ну, если хотите, приватизацию, а, наверное, более правильно сказать, пытается осуществить рейдерский захват ОБСЕ, подчинить себе эту последнюю площадку для общерегионального диалога".

По словам дипломата, Запад, помогая Украине, имеет своей целью "нанести России поражение на поле боя, а то и разрушить Россию".

Встреча руководителей дипломатических ведомств стран ОБСЕ завершится в пятницу. Помимо пленарных заседаний пройдут панельные дискуссии по таким темам как торговля людьми, глобальное потепление, безопасность в горных регионах.