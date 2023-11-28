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Страны Балтии и Украина бойкотируют заседание ОБСЕ из-за участия в нём Лаврова

Министр иностранных дел Сергей Лавров приглашён на заседание глав МИД стран ОБСЕ в Скопье
Министр иностранных дел Сергей Лавров приглашён на заседание глав МИД стран ОБСЕ в Скопье Авторское право Alexander Zemlianichenko/AP
By Михаил Саленков
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Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы выразили сожаление в связи с приглашением российского министра в Скопье и объявили, что не приедут на встречу. "Место Лаврова - под спецтрибуналом, а не за столом ОБСЕ", - заявил эстонский министр Маргус Цахкна.

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Главы МИД стран Балтии отказались от участия в заседании совета министров иностранных дел стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, так на него приглашён и российский министр Сергей Лавров.

В совместном заявлении министры напоминают, что ОБСЕ была создана для выстраивания безопасности в Европе, предотвращения конфликтов и сохранения мира. 

"Россия  своими противозаконными и жестокими действиями неоднократно доказывала, что она не является партнером по безопасности для Европы. На самом деле, Европа сейчас нуждается в защите от России", - говорится в документе.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкнаотметил, что "место Лаврова - под специальным трибуналом по военным преступлениям, а не за столом ОБСЕ".

Ранее от участия в министерском заседании, которое пройдёт в столице Северной Македонии Скопье, отказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Реакции МИД РФ на заявление министров стран Балтии пока не последовало.

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