Новая ракета КНДР угрожает США

КНДР запустила новую ракету
КНДР запустила новую ракету Авторское право  Lee Jin-man/AP Photo
Авторское право Lee Jin-man/AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Опубликовано
В Пхеньяне заявили, что таким образом "информируют соперников о воле КНДР к противодействию", и что страна "никогда не изменит своей линии на укрепление ядерных сил".

Северная Корея запустила новую межконтинентальную баллистическую ракету, в ходе этого испытания были зафиксированы рекордные высота и время полета.

Южная Корея и Япония сообщили о запуске, как предполагается, нового, более маневренного оружия, нацеленного на угрозу материковой части США.

В Пхеньяне заявили, что таким образом "информируют соперников о воле КНДР к противодействию", и что страна "никогда не изменит свою линию по укреплению ядерных сил".

На фоне опасений, что Россия оказывает содействие КНДР, представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сон Чжун заявил, что в разработке ракеты уже был "достигнут значительный прогресс".

"Было много сообщений о возможности передачи Россией технологий для ракет-носителей военных разведывательных спутников, но что касается этой межконтинентальной баллистической ракеты, то в ее разработке уже достигнут значительный прогресс, и большая ее часть завершена. Поэтому я сомневаюсь, что России было необходимо предоставлять КНДР информацию, материалы или технологии".

Вашингтон и Киев предупредили, что солдаты Северной Кореи в российской форме направляются на линию фронта в Украину, и в НАТО осудили этот шаг как опасное расширение продолжающейся войны.

