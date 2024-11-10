Израильские авиаударов по Газе и Ливану: десятки погибших

В результате израильского удара, нанесенного рано утром в воскресенье по дому, в котором нашли приют перемещенные лица на севере сектора Газа, погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщил директор больницы.

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Доктор Фадель Наим, директор больницы Аль-Ахли в городе Газа, куда были доставлены тела погибших, сообщил, что среди них 9 женщин, и что число жертв, скорее всего, будет расти по мере продолжения поисково- спасательных работ.

По его словам, они были люди были убиты в результате удара по дому в лагере беженцев Джабалия, где Израиль ведет наступательные операции уже более месяца. За последний месяц Войска ЦАХАЛ окружили и в значительной степени изолировали Джабалию и близлежащие города Бейт-Лахия и Бейт-Ханун, пропуская сюда лишь небольшое количество гуманитарной помощи. Сотни людей были убиты с начала наступления 6 октября, и десятки тысяч бежали в близлежащий город Газа.

В пятницу эксперты из группы, которая следит за продовольственной безопасностью, заявили, что голод на севере сектора Газа неизбежен или, возможно, уже наступил. Тем временем завершается срок ультиматума, который администрация Байдена предъявила Израилю с тем, чтобы тот повысил уровень гуманитарной помощи, разрешенной к ввозу в Газу, под страхом возможных ограничений на военное финансирование со стороны США.

Северная треть Газы, включая город Газа, стала первой целью израильского наземного вторжения и понесла самые тяжелые разрушения в ходе 13-месячной войны, которая была вызвана нападением ХАМАС на юг Израиля. Как и в других районах Газы, Израиль возвращает туда войска, заявив, что ХАМАС перегруппировался.

Израильские военные утверждают, что их целью являются только боевики, которые якобы прячутся среди мирных жителей в домах и убежищах. Но в результате израильских ударов часто гибнут женщины и дети.

Война началась после того как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС пробили бреши в пограничном заборе и ворвались на юг Израиля. Они убили около 1200 человек, в основном мирных жителей, и похитили около 250. Около 100 заложников все еще находятся в Газе, примерно треть из них, как полагают, мертвы.

В результате израильского наступления погибло более 43 000 палестинцев, по данным местных органов здравоохранения, которые не делают различий между гражданскими лицами и боевиками, но утверждается, что более половины погибших - женщины и дети.

В результате израильских бомбардировок и наземных вторжений обширные районы Газы превратились в руины, а около 90 % населения, насчитывающего 2,3 млн человек, были вынуждены покинуть свои дома, причем зачастую неоднократно. Сотни тысяч палестинцев живут сейчас в переполненных палаточных лагерях, лишённые государственных услуг и не представляя, когда они смогут вернуться в свои дома или заняться восстановлением.

С начала года переговоры о прекращении огня при посредничестве Соединенных Штатов, Катара и Египта неоднократно срывались.

Катар, который выступал в качестве ключевого посредника в переговорах с ХАМАС, заявил в выходные, что приостановил свои усилия и возобновит их только тогда, когда "стороны продемонстрируют свою готовность и серьезность положить конец жестокой войне и продолжающимся страданиям мирных жителей".

В результате израильского авиаудара в Ливане погибли по меньшей мере 20 человек

Продолжаются удары Израиля и по Ливану, ЦАХАЛ утверждает, что эти цели для него легитимны, так как отсюда против еврейского государства действует шиитская группировка "Хезболлах".

В воскресенье в результате израильских авиаударов по меньшей мере 23 человека погибли в деревне Аальмат к северу от Бейрута, далеко от районов на юге и востоке Ливана, где боевики "Хезболлах" имеют значительное присутствие.

По данным ливанского Министерства здравоохранения, ещё 6 человек получили ранения. Израиль пока никак не комментировал эти сообщения.