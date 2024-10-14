Мемуары Навального: российский оппозиционер знал, что умрет в тюрьме

Мемуары Навального "Патриот" выйдут 22 октября, спустя 8 месяцев после того, как известный российский оппозиционер умер в отдаленной арктической колонии.

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Отрывки из мемуаров покойного российского оппозиционера Алексея Навального, опубликованные в журнале New York, свидетельствуют: диссидент осознавал, что умрет в тюрьме.

Публикация была сделана в преддверии выхода в издательстве Alfred A. Knopf мемуаров Навального под названием "Патриот", которые будут представлены широкой публике 22 октября. В них оппозиционер рассказывает о своей жизни, политической деятельности, семье, а также о покушениях на него самого и о нападениях на его близких.

Я с самого начала знал, что меня посадят навсегда - до конца моей жизни или до конца этого режима. Алексей Навальный российский оппозиционер

"Я проведу остаток жизни в тюрьме и умру здесь, - писал Навальный в марте 2022 года. - Не с кем будет попрощаться... Все юбилеи будут отмечаться без меня. Я никогда не увижу своих внуков".

Навальный, который вел широкую кампанию против коррупции в России, умер в отдаленной арктической тюрьме в феврале, отбывая 19-летний срок по нескольким обвинениям, включая руководство экстремистской группой.

Он был заключен в российскую тюрьму после возвращения из Германии в 2021 году, где восстанавливался после отравления, в котором обвинял Кремль.

В своих мемуарах Навальный отвечает на вопросы о том, почему он вернулся в Россию после отравления, учитывая враждебное отношение к нему президента Владимира Путина.

"Я не хочу отказываться от своей страны или предавать ее. Если ваши убеждения что-то значат, вы должны быть готовы отстаивать их и идти на жертвы, если это необходимо", - написал Навальный.

Издательство Alfred A. Knopf анонсировало мемуары в апреле, заявив, что Навальный начал писать книгу, восстанавливаясь после отравления, и продолжал писать ее в России даже после заключения в тюрьму.

В других частях мемуаров Навальный демонстрирует свою непоколебимую приверженность борьбе с коррупцией в России. В марте 2022 года оппозиционер написал:

Мой подход к ситуации - это, конечно, не созерцательная пассивность. Я пытаюсь сделать все, что в моих силах, чтобы покончить с авторитаризмом".

Его вдова, Юлия Навальная, в своем заявлении сказала, что книга является свидетельством жизни ее мужа и его "непоколебимой приверженности борьбе с диктатурой". Она добавила, что мемуары будут опубликованы на 11 языках, включая русский.