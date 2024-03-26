40 дней без Навального: в России и мире почтили память оппозиционера

By Euronews

У могилы Алексея Навального на сороковой день его смерти прошла панихида. Память политика почтили его близкие и сторонники.

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На сороковой день со смерти российского оппозиционера Алексея Навального у его могилы на Борисовском кладбище Москвы прошла панихида. Память Навального почтили его родители и десятки его сторонников.

В числе пришедших был и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Некоторые говорили, что смерть Навального приведёт к переменам в России:

“Мне кажется, у нас в России тоже такое будет. Хочется это застать, когда мы все, не боясь, будем идти, и будем молиться ему как мученику".

“Для меня он был человеком сильной выдержки, честный, справедливый. У меня к нему уважение никогда не закончится".

Алексей Навальный скончался при невыясненных обстоятельствах 16 февраля в ямальской колонии особого режима "Полярный волк". Власти заявили, что он скончался от естественных причин. Сторонники оппозиционера считают, что его убили. Мать Навального полторы недели добивалась выдачи тела сына.

В ночь своего переизбрания на пятый срок Владимир Путин внезапно произнёс фамилию своего главного оппонента (раньше он этого не делал) и даже назвал его смерть "печальным событием".

Команда Навального, которая продолжает политическую деятельность из-за рубежа, выпустила песню и клип его памяти. В записи приняли участие российские артисты, музыканты и поэты, включая Земфиру и Noize MC.