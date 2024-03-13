Нападение на соратника Навального Леонида Волкова

By Euronews

Активиста российской оппозиции избили молотком в пригороде Вильнюса.

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Соратника Алексея Навального Леонида Волкова неизвестные избили молотком в Вильнюсе. Нападение произошло вечером во вторник в пригородном районе столицы Литвы. Волкову также разбили стекло в машине и распылили в глаза слезоточивый газ. Врачи зафиксировали у него перелом руки и ушиб ноги из-за ударов молотком.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что потрясен новостью о нападении. Проводится расследование.

Волков покинул Россию несколько лет назад под давлением властей. В команде Навального он отвечал за региональные отделения и избирательные кампании оппозиционера, который баллотировался в мэры Москвы в 2013 году и собирался бросить вызов Владимиру Путину на президентских выборах 2018 года.

Незадолго до своей смерти Навальный призвал своих сторонников прийти на избирательные участки в полдень в воскресенье в день президентских выборов, в последний день голосования, чтобы продемонстрировать свое недовольство Кремлем. В последние недели его союзники активно продвигают эту стратегию, получившую название "Полдень против Путина".

Российское независимое новостное издание Meduza сообщило, что взяло интервью у Волкова за несколько часов до нападения и спросило его о рисках для команды Навального. "Главный риск - это то, что нас всех убьют", — цитирует Волкова Meduza.