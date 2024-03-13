EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Нападение на соратника Навального Леонида Волкова

Литовская полиция на месте нападения
Литовская полиция на месте нападения Авторское право Mindaugas Kulbis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Активиста российской оппозиции избили молотком в пригороде Вильнюса.

РЕКЛАМА

Соратника Алексея Навального Леонида Волкова неизвестные избили молотком в Вильнюсе. Нападение произошло вечером во вторник в пригородном районе столицы Литвы. Волкову также разбили стекло в машине и распылили в глаза слезоточивый газ. Врачи зафиксировали у него перелом руки и ушиб ноги из-за ударов молотком. 

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что потрясен новостью о нападении. Проводится расследование. 

Волков покинул Россию несколько лет назад под давлением властей. В команде Навального он отвечал за региональные отделения и избирательные кампании оппозиционера,  который баллотировался в мэры Москвы в 2013 году и собирался бросить вызов Владимиру Путину на президентских выборах 2018 года. 

Незадолго до своей смерти Навальный призвал своих сторонников прийти на избирательные участки в полдень в воскресенье в день президентских выборов, в последний день голосования, чтобы продемонстрировать свое недовольство Кремлем. В последние недели его союзники активно продвигают эту стратегию, получившую название "Полдень против Путина".

Российское независимое новостное издание Meduza сообщило, что взяло интервью у Волкова за несколько часов до нападения и спросило его о рисках для команды Навального. "Главный риск - это то, что нас всех убьют", — цитирует Волкова Meduza.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

В Ивановской области разбился военно-транспортный самолёт

США и Великобритания предупреждают об угрозе терактов в Москве

Китай пытается подтолкнуть Москву и Киев к переговорам

Россия Российские диссиденты Алексей Навальный