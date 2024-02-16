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В России и за рубежом почтили память Навального

Портрет Алексея Навального и цветы e Мемориалf жертвам политических репрессий в Санкт-Петербурге
Портрет Алексея Навального и цветы e Мемориалf жертвам политических репрессий в Санкт-Петербурге Авторское право Dmitri Lovetsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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В России акции памяти известного оппозиционера были немноголюдными - полиция пресекала попытки проведения массовых митингов

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Десятки людей были задержаны в пятницу в разных городах России за участие в акциях памяти Алексея Навального.

В Москве и Петербурге полиция разгоняла тех, кто пришел возложить цветы и зажечь свечи на месте стихийных мемориалов.

Они появились в Нижнем Новгороде, Твери, Ростове-на-Дону - там также не обошлось без задержаний.

Власти опасались массовых акция протеста, поэтому сразу предупредили, что будут пресекать попытки их проведения.

За пределами страны митинги в память о Навальном были более заметными.

Сотни людей собрались у зданий российских посольств в Ереване, Тбилиси, Таллине, Париже, Белграде, Вене, Берлине и других городах.

В основном, это были те, кому пришлось покинуть Россию в последние годы.

Они принесли с собой цветы, свечи и плакаты.

И были единодушны во мнении, что "Навального убил Путин".

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