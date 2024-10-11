Венгерских школьников учат защищаться от мошенников в интернете

РЕКЛАМА

Венгерские школьники учатся защищаться от мошенничества в интернете. Национальная полиция и сотрудники спецслужб организовали в Будапеште киберфест, чтобы рассказать подросткам, как оценить риск и не стать жертвой обмана со стороны преступников и инфлюенсеров.

Тамаш Тердик, начальник полиции Будапешта:

«Сегодня 34 класса из 23 школ, почти 1 000 учеников получили возможность принять участие в программе. Наша цель — информировать их так, чтобы они и не подозревали, что учатся, но домой ушли бы с новыми знаниями».

Среди уроков был, например, настоятельный совет не подключаться к открытым Wi-Fi сетям: мошенники могут легко организовать такие точки доступа с использованием абсолютно легального оборудования.

Тамаш Ласло Кисс, Национальный институт киберзащиты:

«Существуют устройства, которые могут легко создавать сети для обмана, так что весь трафик, проходящий через них, может быть отслежен и перехвачен. Поэтому я бы каждого предостерёг от подключения к таким открытым сетям».

Одна из главных задач силовиков — убедить учеников в том, что сетевая преступность — не страшилка, а реальность. Школьники и подростки, конечно же, не единственные цели интернет-мошенников.

Адам Мадьяр, Euronews:

«Согласно статистике Национального банка Венгрии, два года назад мошенники украли у венгров через интернет 22 млн в пересчёте на евро, а в прошлом году — уже 57 млн. Это значит, что сегодня в зоне риска оказался каждый, поэтому нелишним будет узнать, как защитить себя от мошенничества в Интернете».