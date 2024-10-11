Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Венгерских школьников учат защищаться от мошенников в интернете

В прошлом году мошенники похитили у венгров 57 млн евро
В прошлом году мошенники похитили у венгров 57 млн евро Авторское право  De Oliveira Guedes, Christina Maria/
Авторское право De Oliveira Guedes, Christina Maria/
By Magyar Ádám
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Полиция и Национальный центр кибербезопасности организовали киберфест для подростков

РЕКЛАМА

Венгерские школьники учатся защищаться от мошенничества в интернете. Национальная полиция и сотрудники спецслужб организовали в Будапеште киберфест, чтобы рассказать подросткам, как оценить риск и не стать жертвой обмана со стороны преступников и инфлюенсеров.

Тамаш Тердик, начальник полиции Будапешта:

«Сегодня 34 класса из 23 школ, почти 1 000 учеников получили возможность принять участие в программе. Наша цель — информировать их так, чтобы они и не подозревали, что учатся, но домой ушли бы с новыми знаниями».

Среди уроков был, например, настоятельный совет не подключаться к открытым Wi-Fi сетям: мошенники могут легко организовать такие точки доступа с использованием абсолютно легального оборудования.

Тамаш Ласло Кисс, Национальный институт киберзащиты:

«Существуют устройства, которые могут легко создавать сети для обмана, так что весь трафик, проходящий через них, может быть отслежен и перехвачен. Поэтому я бы каждого предостерёг от подключения к таким открытым сетям».

Одна из главных задач силовиков — убедить учеников в том, что сетевая преступность — не страшилка, а реальность. Школьники и подростки, конечно же, не единственные цели интернет-мошенников.

Адам Мадьяр, Euronews:

«Согласно статистике Национального банка Венгрии, два года назад мошенники украли у венгров через интернет 22 млн в пересчёте на евро, а в прошлом году — уже 57 млн. Это значит, что сегодня в зоне риска оказался каждый, поэтому нелишним будет узнать, как защитить себя от мошенничества в Интернете».

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Мошенники с ИИ могут выдавать себя за вас, имитируя ваш голос. Как избежать этого?

Германия разрешит полиции сбивать беспилотники

Антиправительственные протесты в Марокко обернулись беспорядками