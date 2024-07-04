Израиль построит новые поселения на Западном берегу Иордана

Израиль одобрил строительство пяти незаконных еврейских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан

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Правительство Израиля одобрило планы строительства почти 5300 домов на Западном Берегу реки Иордан в рамках кампании по укреплению контроля над территорией, задекламировав в качестве государственной 1,27 тыс. га земли.

Декларирование государственных земель подразумевает, что Израиль не считает эту территорию частной собственностью палестинцев, им запрещено ей пользоваться.

Активистская группа "Мир сегодня" заявляет, что это будет крупнейший захват земли за последние три десятилетия.

За этой политикой стоит крайне правый националистический министр финансов Бецалель Смотрич, который сам является поселенцем и давним противником палестинской государственности.

Израиль захватил Западный Берег вместе с сектором Газа и восточным Иерусалимом во время ближневосточной войны 1967 года. Палестинцы хотят, чтобы на всех трех территориях было создано их будущее государство.

Более 500 тыс еврейских поселенцев с израильским гражданством проживают на Западном Берегу, а 3 млн местных палестинцев вынуждены подчиняться израильскому военному правлению.

По данным палестинской стороны, после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября военные ЦАХАЛ почти ежедневно проводили рейды и аресты на Западном Берегу, разрушая дома. В ходе этих действий были убиты более 550 палестинцев.

Международное сообщество считает территории на Западном берегу Иордана незаконно оккупированными Израилем. В 2016 году Совбез ООН принял резолюцию, запрещающую Израилю строительство еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, однако Израиль отказался её выполнять.

В 2017 году спустя 25 лет строительство поселений было возобновлено. В марте этого 2024 года в ООН сравнили с военным преступлением планы Израиля построить на этих территориях более 3 000 домов.

Сообщается также, что после долгого перерыва премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил представителей еврейского государства для возобновления переговоров о прекращении огня в секторе Газе. ХАМАС также заявил, что передал посредникам свой последний ответ на поддержанное США предложение о поэтапном прекращении огня.