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Международный суд ООН оценит действия Израиля

Международный суд ООН, Гаага
Международный суд ООН, Гаага Авторское право Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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В Гааге начались слушания в Международном суде ООН по правовым последствиям оккупации Израилем палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.

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Международный Суд ООН в Гааге начал слушания по правовым последствиям оккупации Израилем палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.

С этой просьбой в суд обратилась Генеральная Ассамблея ООН. Речь также идет о  "продолжающемся нарушении Израилем права палестинского народа на самоопределение".

Предполагается, что на процессе выступят представители более 50-ти государств. Израиль решил не направлять своего посланника для участия в прениях, хотя и предоставил письменные замечания.

Сессия продлится до 26 февраля, а судьям, вероятно, потребуются месяцы, чтобы вынести решение. Вердикт не является обязательным к исполнению.

Израиль захватил Западный берег, Газу и Восточный Иерусалим – в ходе шестидневной войны 1967 года. В 2005 году Израиль ушел из сектора Газа.

Заседание суда проходит на фоне операции ЦАХАЛ в секторе Газа, которая стала ответом на нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября.

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