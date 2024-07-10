By Euronews и AP

Представитель больницы сообщил, что среди погибших по меньшей мере 7 женщин и детей, и что число погибших, скорее всего, возрастет.

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По меньшей мере 29 палестинцев погибли в результате израильского авиаудара по школе, превращенной в убежище, на юге Газы. Об этом сообщило министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАС.

По данным ведомства, удар был нанесен по воротам школы Аль-Авда в городе Абасан аль-Кабира, к востоку от Хан-Юниса, откуда на прошлой неделе было приказано эвакуировать гражданских лиц.

Израильские военные утверждают, что их целью был "террорист из военного крыла ХАМАС", который, по их словам, был причастен к нападению 7 октября.

Это произошло после эвакуации жителей из города Газа, где Израиль начал новое наземное наступление в погоне за боевиками ХАМАС, которые, по его словам, перегруппировываются в этом районе.

Жителям посоветовали отправиться на юг, в город Дейр-эль-Балах, так как из-за сильных бомбардировок на севере пришлось закрыть медицинские учреждения в городе. Жители сообщают об артиллерийских и танковых обстрелах, а также об авиаударах.

"Сведений о жертвах в городе Газа пока нет. Семьи, чьи родственники получили ранения или оказались в ловушке, вызывают машины скорой помощи, но из-за израильских операций первая помощь не может добраться до большинства пострадавших районов", - говорит Небаль Фарсах, представитель Палестинского Красного Полумесяца.

Палестинец, раненный в результате израильской бомбардировки сектора Газа, на лечении в больнице в Хан-Юнисе. Abdel Kareem Hana/Copyright 2023, The AP. All rights reserved

Персонал двух больниц - Аль-Ахли и больницы Ассоциации друзей пациентов - спешил перевезти пациентов и закрылся, сообщила Организация Объединенных Наций. Фарсах сказал, что все три медицинских учреждения, управляемые Красным Полумесяцем в городе Газа, были закрыты.

Десятки пациентов были переведены в Индонезийскую больницу на севере Газы, которая сама была ареной тяжелых боев в начале войны.

Израильские военные утверждают, что они сообщили больницам и другим медицинским учреждениям в городе Газа, что им не нужно эвакуироваться. Однако больницы в Газе часто закрывались и перевозили пациентов при любом признаке возможных военных действий Израиля, опасаясь рейдов.

За последние 9 месяцев израильские войска заняли по меньшей мере 8 больниц, в результате чего погибли пациенты и медицинские работники, а также были нанесены огромные разрушения помещениям и оборудованию.

Израиль утверждает, что ХАМАС использует больницы в военных целях, хотя доказательств этому мало. В Шиджаие, районе города Газа, где уже несколько недель идут бои, военные заявили, что войска провели рейд и разрушили школы и клинику, которые были, по их словам, превращены в лагеря боевиков.

По данным гуманитарного офиса ООН, из 36 больниц Газы функционируют только 13, да и то лишь частично.

Соглашение о прекращении огня под угрозой

ХАМАС предупредил, что последние рейды в городе Газа могут привести к срыву переговоров о прекращении огня и освобождении заложников.

В последние дни Израиль и ХАМАС, похоже, сгладили разрыв, а посредниками выступили США, Египет и Катар.

Директор ЦРУ Уильям Бернс встретился во вторник с президентом Египта Абделем Фаттахом эль-Сисси в Каире, чтобы обсудить переговоры, как сообщили в офисе эс-Сисси. Дополнительные переговоры должны состояться в Катаре, где у ХАМАС есть политический офис.

Но препятствия остаются, даже после того, как ХАМАС согласился уступить в своем ключевом требовании. Но ХАМАС по-прежнему хочет, чтобы посредники в результате переговоров гарантировали бы постоянное прекращение огня.

Израиль отвергает любую сделку, которая заставила бы его закончить войну с ХАМАС.

В понедельник ХАМАС обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в "создании новых препятствий на пути переговоров", включая операции в городе Газа.