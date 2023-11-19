Больница Аш-Шифа пустеет

По меньшей мере 30 недоношенных детей эвакуированы из главной больницы Газы в воскресенье и будут переведены в Египет. Ещё десятки тяжелораненых остаются в медучреждении через несколько дней после того, как оно было занято израильской армией.

РЕКЛАМА

По меньшей мере 30 недоношенных детей эвакуированы из главной больницы Газы в воскресенье и будут переведены в Египет. Об этом сообщили представители палестинских органов здравоохранения. Ещё десятки тяжелораненых остаются в медучреждении через несколько дней после того, как оно было занято израильскими военными.

Судьба новорождённых в Аш Шифа привлекла внимание всего мира после публикации видеокадров, на которых врачи пытаются их согреть. Представители Всемирной организации здравоохранения, посетившие больницу в субботу, сообщили, что там находится 291 пациент, среди них есть люди с серьёзно инфицированными ранами, обездвиженные из-за травм позвоночника и 32 младенца в критическом состоянии.

"Крупнейшая больница Газы стала зоной смерти", - сказали в ВОЗ, объявив о планах по эвакуации последних оставшихся пациентов. Израильская армия намерена и далее расширять операцию, утверждая, что собирается положить конец ХАМАС.

По словам директора Аш-Шифы, в субботу сотни людей покинули больницу пешком по приказу ЦАХАЛ. На обнародованных видео колонны больных и раненых, некоторые из которых были с ампутированными конечностями, уходили вместе с врачами и медсестрамив общем потоке, а вокруг комплекса раздавались взрывы.

Тем временем израильская армия в воскресенье опубликовала видео, на котором, по ее словам, показаны военные действия в районе Римал в городе Газа.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что солдаты обнаружили 35 туннельных шахт и конфисковали большое количество оружия, боеприпасов и ракетных установок.

"В районе Римал расположены резиденции высокопоставленных чиновников ХАМАС, которые взяли под свой контроль здания в этом районе для проведения и руководства террористической деятельностью", — говорится в заявлении.

По данным палестинской стороны, в результате вторжения ЦАХАЛ в секторе Газа убиты более 11 500 человек, ещё 2700 человек пропали без вести и предположительно похоронены под завалами. В этих данных не учитываются отдельно гражданские лица. Израиль заявляет, что в ходе операции были убиты тысячи боевиков ХАМАС.