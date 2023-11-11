Главная больница Газы погрузилась во тьму

By Euronews

Аль-Шифа, крупнейшая больница Газы, погрузилась в субботу во тьму, что привело к гибели пяти пациентов. Ожесточённые бои между израильской армией и боевиками ХАМАС идут вокруг больницы не первый день. За три дня, по данным ЦАХАЛ, 200 тысяч палестинцев бежали на юг Сектора Газа, спасаясь от бомб.

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Аль-Шифа, крупнейшая больница Газы, погрузилась в субботу во тьму. Ожесточённые бои между израильской армией и боевиками ХАМАС идут вокруг больницы не первый день и, по словам директора Мухаммада Абу Салмии, в последнем генераторе закончилось топливо, что привело к смерти недоношенного ребёнка и четырех других пациентов.

Израильские военные подтвердили столкновения вокруг больницы, но отрицают, что Аль-Шифа была в осаде. Они пообещали оказать помощь в воскресенье в перевозке младенцев, проходящих там лечение.

“Невыносимо отчаянная ситуация” в Аль-Шифе должна прекратиться немедленно, заявил генеральный директор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини.

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Между тем ЦАХАЛ заявил в субботу, что за последние три дня "почти 200 000" палестинцев покинули Северную часть сектора Газа, где идут боевые действия, чтобы перебраться на юг анклава. Люди прибывают пешком и на повозках, запряжённых ослами, иногда на автомобилях.

Исход в Бурейдже: палестинцы бегут в южную часть сектора Газа, 11 ноября 2023 г. Fatima Shbair/Copyright 2023, The AP. All rights reserved

Более двух третей двухмиллионного населения Газы покинули свои дома с начала войны. На юге они теснятся в убежищах с истощающимися запасами еды и воды.

В субботу министр обороны Израиля Йоав Галлант предупредил союзника ХАМАС - военнизированное ливанское движение "Хезболлах", что Бейрут может постигнуть та же участь, что и Газу.

Ранее лидер "Хезболлах" Хасан Насралла заявил, что формирования начали использовать новое оружие при нападении на Израиль. По его словам, впервые были использованы "дроны-смертники", а также ракеты "Burkan", которые могут нести заряды взрывчатки весом от 300 до 500 кг", пояснил Насралла, выступая по телевидению. Некоторые из отправленных беспилотников "достигают Хайфы, Акко и Цфата" на севере еврейского государства.

С 8 октября на границе ежедневно происходят перестрелки между Израилем и боевиками "Хезболлах".