В больницах сектора Газа из-за отсутствия топлива гибнут пациенты - ХАМАС

By Euronews

ХАМАС утверждает, что в больницах из-за отсутствия топлива гибнут пациенты. Израиль заявляет, что пытался доставить топливо в больницы в Газе, но этому воспрепятствовал ХАМАС.

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Война между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС идет вот уже 38-й день. Заместитель министра здравоохранения правительства ХАМАС в секторе Газа сообщил агентству AFP, что все больницы на севере анклава выведены из строя из-за нехватки топлива. По его словам за последние три дня в больнице "Аш-Шифа", крупнейшей в анклаве, умерли семь недоношенных детей. Еще 27 пациентов скончались в реанимации.

Ахмад аль Суфи, глава муниципалитета Рафах:"Весь запас дизельного топлива в муниципалитетах был исчерпан. В случае остановки скважин, если мы не получим дизельное топливо, мы столкнемся с трагедией смерти от жажды. Речь идет о всем населении сектора Газа, составляющего 2,3 млн. человек".

Израиль заявляет, что пытался доставить топливо в больницы в Газе, но этому воспрепятствовал ХАМАС.

В понедельник ЦАХАЛ вновь призвал жителей анклава эвакуироваться на юг. Военные заявили, что проход по шоссе Салах-ад-Дин будет открыт в течение семи часов. Между тем Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что из-за обстрелов ему пришлось отказаться от попытки добраться из Хан-Юниса до больницы Аль-Кудс, чтобы вывезти пациентов.

В Женеве и других офисах ООН почтили минутой молчания память коллег, погибших в секторе Газа с начала войны между Израилем и ХАМАС. По данным Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в анклаве был убит 101 сотрудник организации.