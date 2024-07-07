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16 палестинцев стали жертвами израильского удара по школе в Газе

Последствия израильского авиаудара по школе
Последствия израильского авиаудара по школе Авторское право Saher Alghorra/Copyright 2023, The AP. All rights reserved
Авторское право Saher Alghorra/Copyright 2023, The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Израиль продолжает военную операцию против ХАМАС в Газе и вынужден возвращаться в ранее зачищенные районы из-за перегруппировки боевиков - число жертв среди мирного населения растет

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По меньшей мере 16 палестинцев, в основном женщины и дети, погибли в результате израильского удара по школе под управлением ООН в секторе Газа, которая использовалась в качестве убежища для перемещенных лиц.

Об этом сообщил минздрав Газы, указав, что в результате нападения на школу Аль-Джауни в лагере беженцев Нусейрат в центре палестинского анклава еще более 75 человек были ранены.

По словам очевидцев, удар был нанесен по верхним этажам школы, которую, как сообщается, используют в качестве убежища около 7000 человек.

Многие раненые были доставлены в больницу "Мучеников Аль-Аксы", главное медицинское учреждение в центре Газы.

Израильские военные заявили, что расследуют это нападение.

Последствия авиаудара
Последствия авиаудараSaher Alghorra/Copyright 2023, The AP. All rights reserved

Также в субботу израильские военные опубликовали новые кадры войск, предположительно действующих в районе Шиджаия города Газа.

Несколько месяцев наза Армия обороны Израиля заявила, что завершила свои операции в этом районе.

В течение последних двух недель в Шиджаие шли наземные бои, заставившие десятки тысяч людей покинуть свои дома.

На видео ЦАХАЛ солдаты демонстрируют оружие, которое, как утверждается, было захвачено со склада.

ХАМАС неоднократно перегруппировывался после ухода израильских войск из районов боев, что ставит под сомнение способность Израиля полностью уничтожить военный потенциал боевиков.

Между тем, нехватка чистой воды и средств личной гигиены вызывает всплеск распространения инфекционных заболеваний среди перемещенного населения Газы.

"Мы страдаем от нехватки чистящих средств. Нет ни мыла, ни стирального порошка, ничего. Я имею в виду цену на мыло, даже если оно есть в секторе Газа, мы не можем его купить. Ароматное мыло стоит 25 шекелей (6,20 евро). У меня нет 25 шекелей, чтобы купить мыло", - говорит Мухаммад Аль-Талули, который был перемещен из лагеря Восточный Аль-Бурейдж в центр Газы.

Насер аль-Курди, перемещенный из лагеря Аль-Бурейдж, сказал: "Среди людей и детей распространились эпидемии и болезни. Это ужасно. Все это на небольшой территории. Болезни распространяются очень быстро".

Всемирная организация здравоохранения сообщила в феврале, что уровень заболеваемости респираторными инфекциями, диареей, чесоткой, ветрянкой и острой желтухой значительно превысил показатели предыдущих лет.

Израиль начал воздушное и наземное наступление на Газу в ответ на нападение ХАМАС 7 октября, в результате которого погибли 1200 человек и еще 250 были взяты в заложники.

По данным министерства здравоохранения Газы, в ходе этой операции погибло более 38 000 палестинцев.

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