Наргиз Мохаммади: премия правозащитнице в заключении

Почти половину своей жизни активистка провела в тюрьме за критику иранского режима.

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Нобелевская премия мира присуждена иранской правозащитнице и журналистке Наргиз Мохаммади "за "борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех".

Глава норвежского комитета Берит Рейс-Андерсен отметила, что Наргиз Мохаммади платит высокую цену за свои убеждения, массовые выступления в прошлом году она поддержала из тюрьмы и власти Ирана ужесточили условия ее заключения.

По данным информационного агентства AP, Наргиз Мохаммади в ответ на новость о премии выразила надежду, что это признание подтолкнет иранцев к более активным и организованным протестам.

Муж и дети Наргиз Мохаммади бежали из Ирана в 2012 году и живут во Франции.

"В 11 часов мое сердце остановилось, потому что я следил за всем по телефону, но я был в классе и не мог закричать от радости, но в глубине души я был счастлив", — говорит Али Рахмани, сын Наргиз.

"Она была бы очень рада узнать, что получила награду, и, как всегда, подтвердит свою решимость. У нее есть фраза, которую она всегда повторяет: «Каждая награда сделает меня более бесстрашной, более стойкой и более смелой в реализации прав человека, свободы, гражданского равенства и демократии", — говорит Тагхи Рахмани, муж Наргиз.

Наргиз Мохаммади в течение последних 25 лет была неоднократно приговорена к тюремным срокам за свою деятельность.

"Хотела бы искренне приветствовать присуждение Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади, активистке за права женщин и правозащитнице. Я думаю, что это очень важное послание, и мы его определенно приветствуем", — заявила председатель Европарламента Роберта Метсола.

В Тегеране назвали присуждение премии иранской активистке "предвзятым и политическим решением".