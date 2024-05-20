Ибрахим Раиси: 1960-2024

By Euronews

Президента Ирана называли представителем консервативных и антизападных кругов Ирана

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Ибрахим Раиси, погибший в возрасте 63 лет, считался представителем консервативных и антизападных кругов Ирана. Он получил образование богослова, а после Исламской революции, когда религиозные деятели стали определять будущее страны, Раиси начал юридическую карьеру.

Уже в ходе президентских выборов 2021 года западные СМИ выяснили, что в конце 1980-х Раиси входил в состав комиссии, которая приговорила к казни несколько тысяч человек — противников режима.

Во время кампании он обращался, среди прочих, к иранским женщинам, приводя в пример свою супругу — преподавательницу в университете. Но именно при нём по всей стране вспыхнули масштабные протесты и выступления за права женщин, вызванные гибелью Махсы Амини.

Во время войны в Секторе Газа Иран во главе с Раиси занимал традиционно жёсткую антиизраильскую позицию. В прошлом месяце Тегеран впервые нанёс массированный удар по Израилю. Впрочем, эффект от налёта оказался скромным и, вопреки опасениям, не привёл к прямому вооружённому противостоянию между двумя странами.

Раиси поддерживал продолжение оружейной ядерной программы Ирана после возобновления западных санкций, и именно при нём стало известно, что иранским учёным удалось довести уровень обогащения почти до оружейного уровня.

Ибрахим Раиси поддерживал дружеские отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Тегеран поставляет Москве боевые дроны для ударов по Украине, хотя и в Иране, и в России это отрицали.