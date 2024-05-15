Новая Каледония: 130 арестов и комендантский час после беспорядков

By Euronews и EBU & AP

По меньшей мере 2 человека погибли во время ночных беспорядков в Новой Каледонии. Во вторник власти объявили двухдневный комендантский час и запретили собрания.

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По меньшей мере 2 человека погибли во время ночных беспорядков в Новой Каледонии. Власти объявили двухдневный комендантский час и запретили проводить собрания.

Как сообщается, беспорядки вспыхнули из-за запланированных изменений в конституции, которые предусматривали расширение права голоса на местных выборах за счет граждан Франции, проживших на острове более 10 лет.

Коренные жители - канаки - расценили этот шаг как попытку свести к минимуму их влияние.

Магазины и предприятия были разграблены и сожжены, а в полицейских, по сообщениям СМИ, стреляли.

По данным Верховной комиссии Франции в Новой Каледонии, ранения получили 54 полицейских и жандармов, более 130 человек арестованы. Аэропорт закрыт, отменены десятки рейсов.

Беспорядки начались в понедельник вечером перед запланированными на вторник дебатами во французском парламенте по поводу реформы системы голосования.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил: "Комендантский час будет сохранен. Следует приветствовать призыв к спокойствию в ближайшие несколько минут со стороны политических лидеров, особенно тех, кто выступает за независимость".

Противники реформы говорят, что она будет действовать на руку профранцузским политикам в Новой Каледонии и приведут к дальнейшей маргинализации коренного населения, которое, по их словам, страдает от жесткой политики сегрегации и дискриминации.

"Насилие никогда не является решением проблемы, - заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь. - Наша приоритетная задача, конечно же, восстановить порядок, спокойствие и безмятежность".