Новая Каледония: армейское подкрепление прибыло в архипелаг из метрополии

By Euronews

Обвинения в колониализме, беспорядки и внешнее влияние - социальный и политический взрыв в Новой Каледонии

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Обещанное военное подкрепление было доставлено в пятницу на тихоокеанскую территорию Новой Каледонии на фоне беспорядков, которые привели к гибели уже шести человек.

Число инцидентов с применением насилия, зарегистрированных в Новой Каледонии, накануне немного снизилось - на следующий день после того, как Франция ввела чрезвычайное положение, коммендатский час с 18:00 до 6:00 на срок не менее 11 дней и блокировку соцсети TikTok.

Тысяча военных и сотрудников службы безопасности с расширенными полномочиями была развернута, чтобы навести порядок в городах архипелага.

Новый виток насилия был вызван внесенными изменениями в закон о выборах, которые позволят голосовать на местных выборах французам, выходцам из метрополии, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет. Последний референдум о независимости, как и несколько предыдущих, показал желание большинства остаться заморской территорией Франции. В то же время сильное движение за независимость, как утверждает Париж, подпитывается извне, в частности, со стороны Китая и Азербайджана.

Высший французский чиновник на этой территории, верховный комиссар Луи Ле Франк, объявил в пятницу о жестких мерах в рамках чрезвычайного положения, объявленного президентом Эммануэлем Макроном.

Французские вооруженные силы были развернуты для защиты портов и аэропортов и высвобождения полицейских сил.

Ле Франк заявил, что нарушение комендантского часа повлечет за собой наказание в виде тюремного заключения сроком до шести месяцев и штрафа, призвав всех соблюдать правила и способствовать восстановлению порядка.

В пятницу премьер-министр Франции Габриэль Атталь встретился с парламентскими комитетами, чтобы обсудить кризис.

Население архипелага составляет около 270 000 человек.