Премьер-министр Словакии восстанавливается после покушения

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо продолжает оставаться серьезным, но худшие опасения миновали. Об этом министр обороны страны сообщил журналистам в воскресенье.

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"Здоровье пережившего покушение словацкого премьер-министра Роберта Фицо находится вне опасности", - сообщают из Братиславы. Министр обороны Роберт Калиняк заявил:

"Я думаю, что худшее из того, чего мы боялись, уже позади, по крайней мере на данный момент. Но его состояние по-прежнему тяжелое, и поэтому он будет находиться под присмотром врачей больницы Банска-Бистрица, которым еще раз за все это, за чудеса, сотворённые ими за последние дни, всем огромное спасибо".

По словам Калиняка, в пятницу Фицо перенес двухчасовую операцию по удалению омертвевших тканей из огнестрельных ран, и его состояние все еще недостаточно хорошее, чтобы отправить его продолжать лечение в одну из больниц в Братиславе. в больницу в Братиславе.

В субботу мужчину, обвиняемого в покушении на Фико, суд решил оставить под стражей, По мнению прокурора, он может сбежать или совершить другие преступления, если его выпустят на свободу.

Подозреваемый может обжаловать это решение в Верховном суде.

Заявление министра обороны прозвучало на следующий день после того, как толпы сторонников Фицо прибыли в Банска-Быстрицу, где госпитализирован глава правительства. Один из них говорит:

"На мой взгляд, люди уделяют слишком много внимания политике. И где-то по пути мы потеряли человечность".

Покушение на 59-летнего премьер-министр Словакии, которого многие позиционируют как пророссийского популиста, произошло 15 мая в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства. Роберт Фицо получил огнестрельные ранения в грудь, живот и руку.

Безопасность вокруг больницы и правительственных зданий Словакии усилена. Мужчина, обвиняемый в покушении на убийство, заключён под стражу.