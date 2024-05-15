Покушение на Фицо потрясло Словакию. Коррепондент Euronews передает с места событий

By Euronews

Нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо потрясло жителей страны и власти. Врачи ведут борьбу за жизнь главы правительства. У больницы в городе Банска-Бистрица, где находится премьер, дежурит корреспондент Euronews.

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Первоначальное расследование обстоятельств покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо указывает на политические мотивы преступления. Об этом заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что врачи борются за жизнь главы правительства. В момент, когда было сделано это заявление, медики еще проводили операцию. Корреспондент Euronews находится городе Банска-Бистрица, в клинику которого был доставлен Фицо.

Габор Танач, Euronews:

"Премьер-министр Роберт Фицо находится на лечении здесь в больнице города Банска-Бистрица. Только что завершилась пресс-конференция с участием министра обороны и главы МВД. Они сказали нам, что врачи все еще борются за жизнь Фицо.

_Очевидно, что нападение на премьер-министра потрясло страну и министров правительства Фицо. Произошедшее показало глубокие политические разногласия в Словакии. _

Во время кампании партию Роберта Фицо SMER обвиняли в подрыве демократии. Фицо и его партия обвиняли оппозицию в "продаже страны" Западу. Министр обороны Роберт Калиняк заявил, что покушение на премьер-министра продемонстрировало, что страна находится на грани гражданской войны.

Президент Зузана Чапутова сказала, что риторика ненависти должна быть остановлена в Словакии".

Роберт Фицо был ранен днем 15 мая. Инцидент произошел после выездного заседания правительства в Гандлове. Фицо получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу. Подозреваемый был задержан на месте.