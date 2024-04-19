Майкл Пенс: Украина получит помощь от США в ближайшее время

Бывший вице-президент США дал эксклюзивное интервью Euronews, в котором рассказал о мнении его однопартийцев (республиканцев) по поводу военной помощи Киеву, порассуждал о роли НАТО и планах Путина.

РЕКЛАМА

Военная поддержка Киеву со стороны Вашингтона будет оказана в ближайшее время. Так считает бывший вице-президент США Майкл Пенс. В интервью Euronews в Брюсселе он заявил, что эту инициативу поддерживает большинство политических партий страны, а также американский народ.

Длительная задержка с одобрением в Конгрессе пакета помощи Украине серьёзно ослабила эффективность ВСУ на поле боя.

Майкл Пенс:

"Большинство республиканцев и демократов, а также большинство американцев признают нашу роль лидера свободного мира. Я думаю, вы увидите, как Конгресс отправит на стол президента Байдена исторический пакет поддержки Украины, Израиля и Тайваня".

Если Запад дрогнет и Владимир Путин захватит Украину, то это будет лишь вопросом времени - когда он пересечёт границу, и нам, в соответствии с пятой статьёй, придётся пойти и сразиться с ним. Майк Пенс бывший вице-президент США

В отличие от бывшего президента США и предполагаемого кандидата от республиканской партии Дональда Трампа, Пенс высказался в поддержку НАТО и прочного трансатлантического партнёрства.

Майкл Пенс:

“Я считаю, что в моей партии нарастает волна республиканского изоляционизма. Я решительно выступал и буду выступать против этого. (...) У меня нет сомнений в том, что если Запад дрогнет и Владимир Путин захватит Украину, то это будет лишь вопросом времени - когда он пересечёт границу, и нам, в соответствии с пятой статьёй, как союзникам по НАТО, придётся пойти и сразиться с ним”.

Годом ранее Пенс начал президентскую кампанию, но потерпел сокрушительное поражение на праймериз. Он официально заявил, что не поддерживает Дональда Трампа в борьбе с Джо Байденом на нынешних выборах.