Лавров: французские военные в Украине - "законная цель" для РФ

By Euronews

Глава МИД РФ во время визита в Конго заявил, что французские военнослужащие в Украине безотносительно их статуса представляют собой законную цель для российских военных.

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Французские военные инструкторы, обучающие солдат в Украине, станут "законной целью" для российских ударов. Об этом объявил во вторник министр иностранных дел РФ на фоне сообщений, что Франция может отправить инструкторов для украинской армии.

Сергей Лавров сделал это заявление на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Конго Жан-Клодом Гакоссо в рамках своего последнего турне по Африке.

"Что касается французских инструкторов, то у меня есть основания полагать - по этому поводу есть много конкретных фактов - что они уже работают в Украине", - сказал Лавров.

На данный момент в Украине нет французских военнослужащих, которые помогали бы обучать украинскую армию, но на прошлой неделе Киев заявил, что ведёт переговоры с Парижем по этому вопросу.