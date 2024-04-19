ЦРУ: без помощи США Украина может проиграть войну до конца года

В Пентагоне и ЦРУ призывают американских законодателей разблокировать многомиллиардный пакет помощи для Украины. Голосование по законопроекту состоится в субботу. Премьер-министр Украины заявил, что в этом вопросе "есть сдвиги".

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Без дополнительной помощи Украина может проиграть войну России до конца этого года, заявил директор ЦРУ Уильям Бёрнс, выступая в четверг перед американским законодателям.

Предупреждение главы американской внешней разведки прозвучало за два дня до того, как Палата представителей должна проголосовать по 61-миллиардному пакету помощи Украине после нескольких месяцев политического тупика.

Чтобы проиллюстрировать нехватку боеприпасов у украинской армии, Бёрнс добавил, что у двух бригады ВСУ численностью более 2 000 солдат имеется всего "15 артиллерийских снарядов в день" и в общей сложности "42 миномётных снаряда".

Пентагон может отправить оружие Украине в течение нескольких дней, если финансирование получит "зелёный свет", поскольку у военного ведомства США есть "сеть складов в Европе, где уже хранятся боеприпасы и компоненты ПВО, в которых так нуждается Киев".

Украинцы продемонстрировали свою стойкость и мужество под огнем. У нас нет причин думать, что этих качеств у них убавится. Но мы также понимаем, в какой тяжёлом положении они сейчас находятся, поэтому, повторюсь, мы бы очень хотели, чтобы пакет был принят. Мы бы очень хотели иметь возможность без промедления оказывать помощь в области безопасности в тех объёмах, которые, на наш взгляд, необходимы Киеву для достижения успеха. Пэт Райдер официальный представитель Пентагона

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Пентагон уже потратил 44 миллиарда долларов, выделенные Конгрессом. Деньги ушли на отправку оружия, техническое обеспечение, обучение военнослужащих.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил в четверг премьер-министру Украины, что сделает "всё возможное", чтобы добиться выделения средств для Украины.

Во время своего визита в США Денис Шмыгаль обсудил разблокирование военной и финансовой помощи, а также возможное использование замороженных российских активов.

"Мы наконец увидели сдвиги в вопросе разблокирования помощи от США", – написал глава украинского правительства в своём телеграм-канале, подводя итоги переговоров.

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