Блинкен: "Украина станет членом НАТО"

By Euronews

Госсекретарь США на саммите НАТО в Брюсселе заявил, что Украина станет членом Альянса. НАТО пообещала продолжить помощь Киеву в войне с Россией.

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"Украина станет членом НАТО. Наша цель - помочь построить к этому мост ", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, встретившись со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой на саммите НАТО в Брюсселе.

Члены Альянса высоко оценили решимость и настойчивость украинцев и пообещали продолжать оказывать помощь стране. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг счёл необходимым уточнить:

"У нас нет никаких планов размещения боевых войск НАТО на территории Украины. Никаких запросов на этот счет не поступало. Но украинцы просят технику, боеприпасы, оружие, и мы это обеспечиваем Украине. Это не делает союзников по НАТО участниками конфликта, но мы поддерживаем Украину в отстаивании права на самооборону. Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Ранее в четверг члены НАТО согласились поискать в своих резервах дополнительные системы ПВО для Украины — в них очень нуждается Киев.

Утром в пятницу в Харькове сообщили о новых взрывах. Накануне вечером город подвергся нападению российских дронов. Погибли не менее четырёх человек, трое из них - спасатели. Киев утверждает, что российские военные используют тактику "двойных ударов", когда дрон или ракета дважды поражает одну и ту же цель после определенной задержки, тем самым подвергая опасности спасателей и медиков, которые уже находятся на месте после первого удара.

В то же время в оккупированной Россией части Херсонской области в результате украинских ударов в четверг погибли четыре мирных жителя. Об этом сообщило минобороны РФ.

Из города Курска на юге России поздно вечером в четверг поступили сообщения о взрывах и сильном пожаре.