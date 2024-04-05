Блинкен: "Украина станет членом НАТО"

Госсекретарь США на саммите НАТО в Брюсселе заявил, что Украина станет членом Альянса. НАТО пообещала продолжить помощь Киеву в войне с Россией.
"Украина станет членом НАТО. Наша цель - помочь построить к этому мост ", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, встретившись со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой на саммите НАТО в Брюсселе.
Члены Альянса высоко оценили решимость и настойчивость украинцев и пообещали продолжать оказывать помощь стране. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг счёл необходимым уточнить:
Ранее в четверг члены НАТО согласились поискать в своих резервах дополнительные системы ПВО для Украины — в них очень нуждается Киев.
Утром в пятницу в Харькове сообщили о новых взрывах. Накануне вечером город подвергся нападению российских дронов. Погибли не менее четырёх человек, трое из них - спасатели. Киев утверждает, что российские военные используют тактику "двойных ударов", когда дрон или ракета дважды поражает одну и ту же цель после определенной задержки, тем самым подвергая опасности спасателей и медиков, которые уже находятся на месте после первого удара.
В то же время в оккупированной Россией части Херсонской области в результате украинских ударов в четверг погибли четыре мирных жителя. Об этом сообщило минобороны РФ.
Из города Курска на юге России поздно вечером в четверг поступили сообщения о взрывах и сильном пожаре.