Киев после российского обстрела

By Euronews

В Киеве завершены спасательные работы после российского обстрела. Пострадали 10 человек, в том числе девочка-подросток. Президент Украины принял участие в церемонии по случаю Рамадана

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В Киеве завершились аварийно-спасательные работы после российского ракетного удара. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Всего в результате обстрела пострадали 10 человек, в том числе девочка-подросток. Двое раненых госпитализированы. С людьми работают психологи.

Фрагменты сбитой ракеты упали на спальные районы столицы. Гуманитарные организации прибыли на место нападения и оперативно организовали срочную помощь.

В Печерском районе украинской столицы разрушена часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна.

"К счастью, стена, соединяющая эти помещения, прочная, - сказал один из преподавателей вуза. - Окна выбиты, но все студенты живы".

В результате российского обстрела Одессы вечером в понедельник были ранены четыре человека.

Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве участие в церемонии, посвященной Рамадану вместе с лидерами крымскотатарского народа и и военнослужащими, исповедующим ислам.

Владимир Зеленский, президент Украины:

_"Мы в Украине желаем всем, кто ценит жизнь, настоящей защиты. Желаем честного мира всем людям, чьи дома разрушены войной. Желаем справедливости нашему государству, Украине, и всем другим народам. И пусть наше единство будет нерушимым". _

Церемония была организована представителями мусульманской общины и духовенства.

Зеленский появился на публике впервые после того, как Москва усилила воздушные бомбардировки украинских городов. Киев был обстрелян в третий раз за пять дней. Две баллистические ракеты по столице были выпущены в понедельник утром из оккупированного Крыма. Обе были перехвачены над городом. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко .

Позже в тот же день украинские новостные агентства сообщили о как минимум двух взрывах в южном городе Одессе и о четырёх раненых.

В пятницу Москва развязала массированную атаку, назвав её ответным ударом за недавние удары по российской территории. Интенсивные украинские обстрелы приграничного района Белгорода заставили Россию объявить о планах по эвакуации около 9000 детей.

Очередной обстрел Киева произошел через три дня после атаки на концертный зал в пригороде Москвы, жертвами которой стали около 140 человек. Президент России Владимир Путин пытался связать это нападение с Украиной, хотя ответственность за него взял на себя филиал группировки "Исламское государство".