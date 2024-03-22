Из Белгорода эвакуируют детей

By Euronews

Из российского Белгорода, расположенного недалеко от границы с Украиной, начали эвакуировать детей

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Российские власти начали вывозить детей из Белгорода. В начале недели было объявлено, что 9 000 детей покинут этот российский город и область из-за частых украинских обстрелов.

В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео, на котором запечатлен отъезд первой группы из 1200 детей - их отправили в Пензу. Пока детей примут на три недели, но в случае необходимости и при согласии родителей - и до окончания учебного года.

По словам Гладкова, в пятницу утром город, расположенный недалеко от границы с Украиной, снова подвергся обстрелу. Погибла женщина, которая гуляла с собаками. Снаряд разорвался в нескольких метрах от нее - она скончалась на месте. Еще несколько человек получили ранения. Повреждены более 170 квартир и около 60 автомобилей.

Местные жители рассказывают, что Белгород выглядит все более опустевшим. Из прифронтового города вывозят не только детей, выезжают и взрослые.