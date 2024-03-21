Удар по Киеву: силы ПВО сбили десятки российских ракет

By Euronews

В столице пострадали несколько человек, повреждены жилые дома. В Харькове жертвами российского удара стали пять мирных жителей. ВСУ опять ударили по Белгороду.

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В ночь на четверг Россия ударили десятками ракетами по Киеву и области. Все были сбиты силами украинской ПВО. Местные власти сообщили, что ранения получили 13 человек. Падение обломков ракет зафиксировано в трех районах столицы. Повреждены жилые дома, здание детского сада, трансформаторная подстанция, частные автомобили. Сигнал воздушной тревоги продолжался в течение трех часов.

Воздушные силы ВСУ заявили, что сбили 31 ракету, среди которых были гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Жертвами российского удара по Харькову в среду стали пять человек, еще девять пострадали. В полиции заявили, что все жертвы — гражданские. Местные власти сообщили, что удар был нанесен противокорабельной ракетой Х-35. Пять человек могут оставаться под завалами производственного объекта, в котором располагались типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции; поисково-спасательная операция продолжается.

Не прекращаются российские обстрелы районов вблизи линии фронта. Сумская областная военная администрация готовит принудительную эвакуацию детей из двух общин. Об этом в среду сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх. С начала года в Сумской области из-за российских обстрелов погибли 35 мирных жителей, в том числе семеро детей.

Ключевой европейский саммит

В четверг в Брюсселе начинается двухдневный саммит ЕС. Лидеры европейских стран обсудят вопросы помощи Украине, сотрудничества стран ЕС в сфере производства вооружений и реформы военно-промышленного комплекса.

Евросоюз продолжит оказывать Украине "политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется", — говорится в заявлении Европейского совета.

Накануне Европейская комиссия объявила о своём намерении использовать замороженные российские активы для предоставления Украине 3 млрд евро, причём первые средства могут быть выплачены уже в июле. Центробанк РФ хранит на территории ЕС около 210 млрд евро, к которым он не имеет доступа с начала войны в 2022 году.

Канцлер Германии Олаф Шольц накануне саммита ЕС выступил в парламенте. "Если российский президент думает, что в этой войне ему нужно лишь выждать, и мы дадим слабину, то он просчитался. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно", — сказал Олаф Шольц. По его словам, на саммите ЕС будет обсуждаться возможность направлять доходы от замороженных в Европе российских активов на закупку оружия для Украины.

ВСУ продолжают обстреливать Белгород

Минобороны РФ сообщило утром в четверг о сбитых над Белгородской областью "десяти реактивных снарядах", выпущенных из "реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир»". Пострадали пять человек.

Сообщается о повреждениях при обстреле "Белгород-Арены": кабинеты директора и секретаря, оборудование и остекление получили повреждения в результате обстрела ВСУ в Белгороде, рассказал журналистам директор учреждения Юрий Черников.