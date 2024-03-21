By Euronews и AP

Украинские пожарные тушили в четверг последствия ночного российского ракетного удара по Киеву. По меньшей мере 13 человек, в том числе ребёнок, получили ранения. В селе Максимовка Донецкой области украинские спасатели также разбирали завалы разрушенного дома, здесь погибли два человека.

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Украинские пожарные тушили в четверг последствия ночного российского ракетного удара по Киеву. По меньшей мере 13 человек, в том числе ребёнок, получили ранения, четверо находятся в больнице, по данным мэра Виталия Кличко.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что 79 человек были эвакуированы из жилого дома.

Кличко сказал, что двое пострадавших были госпитализированы, а остальным медики оказали помощь на месте. Об их состоянии сразу ничего не стало известно.

Я проснулась от первого взрыва, выбежала. А потом, незадолго, был второй взрыв, очень страшный...Если бы сын не вскочил. его бы уже не было. У нас вся квартира уничтожена этой взрывной волной: мебель, окна, двери. Это кошмар, будь проклята эта война и этот Путин! Раиса Козенко жительница Киева

Украинские средства противовоздушной обороны сбили более 30 российских ракет, обломки которых упали на жилые и промышленные районы.

В Минобороны РФ обстрел квалифицировали как «удары по центрам принятия решений ВСУ».

В селе Максимовка Донецкой области украинские спасатели также разбирали завалы разрушенного дома после смертоносного российского авиаудара.

По меньшей мере два человека погибли в среду, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Воздушное фугасное устройство попало в дом в Максимовке, что еще две жертвы могут оказаться в ловушке под завалами, считают спасатели.

Была начата спасательная операция, и бригады работали на месте не менее двух часов, сообщили в SES, добавив, что в результате удара были повреждены в общей сложности восемь частных жилых зданий.