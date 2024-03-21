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Рубиалес намерен вернуться в Испанию и сотрудничать со следствием

Президент Испанской федерации Луис Рубиалес и председатель Главного спортивного управления Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Турки Аль-Фейсал, 18/12/2019
Президент Испанской федерации Луис Рубиалес и председатель Главного спортивного управления Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Турки Аль-Фейсал, 18/12/2019 Авторское право Amr Nabil/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Луис Рубиалес обещает сотрудничать со следствием по делу о предполагаемой коррупции в Королевской федерации футбола Испании во время его президентства.

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Бывший президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес, по делу которого ведётся расследование, намерен вернуться в страну 6 апреля из Доминиканской Республики, где он сейчас находится. 

Расследование связано с возможными незаконными контрактами на проведение суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Рубиалес обещает сотрудничать со следствием.

В среду в его доме в Гранаде, в штаб‑квартире в Лас‑Росасе (провинция Мадрид),  на Олимпийском стадионе в Севилье и ещё в 9 местах прошли обыски в поисках возможных незаконных контрактов за последние пять лет. Испанская полиция арестовала по меньшей мере семь человек. 

Весной 2022 года в прессе были обнародованы документы, подтверждающие, что Луис Рубиалес оказывал давление на власти Саудовской Аравии с тем, чтобы они выплатили подконтрольной защитнику "Барселоны" Жерару Пике компании 24 миллиона евро за проведение в стране Суперкубка Испании.

Прошлой осенью Луис Рубиалес покинул свой пост и был на три года дисквалифицирован Международной федерацией футбола после скандальной истории с публичным поцелуем на церемонии вручения женской команде золотых медалей чемпионата мира. Иск подала капитан сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

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