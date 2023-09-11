Рубиалес подал в отставку

Луис Рубиалес уходит в отставку с поста президента RFEF и вице-президента УЕФА через три недели после того, как он поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Своё решение он, в частности, объяснил желанием не навредить совместной заявке Испании, Португалии и Марокко на проведение ЧМ-2030.

Теперь он уже бывший глава испанского футбола – через 3 недели после скандала с поцелуем, затмившего победу La Roja на чемпионате мира, Луис Рубиалес объявил об отставке.

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После поспешного отстранения по линии ФИФА, а также на фоне открытых разбирательств против меня, очевидно, что я не смогу вернуться к своим обязанностям. <...>

Я верю в правду и сделаю всё, что в моих силах, чтобы она восторжествовала. Луис Рубиалес экс-глава RFEF

Ранее о своей отставке спортивный чиновник сообщил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. По словам экс-президента RFEF, решение покинуть свой пост он принял после разговоров с близкими, которые призвали его "продолжать жить дальше", не причиняя вреда "спорту и людям, которых он так любит".

В самой Королевской федерации футбола подтвердили, что Рубиалес направил письмо об отставке в воскресенье в 21:30. "Он также оставил пост вице-президента УЕФА", – говорится в заявлении RFEF.

Теперь, согласно уставу, организация назначит новые выборы президента.

"Бывший глава RFEF сделал то, что должен был сделать, об этом его просили все граждане Испании", – так прокомментировал ситуацию государственный секретарь по вопросам спорта Виктор Франкос, выступая на радио Cadena Ser.

"Страна феминисток идёт вперёд всё быстрее и быстрее. Перемены и улучшение нашей жизни неизбежны. Мы с тобой, Дженни, и со всеми женщинами", – написала на платформе X (бывшем Twitter) лидер партии Sumar и министр труда Йоланда Диас через четверть часа после того, как стало известно об отставке Рубиалеса.

Давление на отстранённого спортивного чиновника усилилось после того, как прокуратура начала предварительное расследование, чтобы определить, является ли поцелуй, навязанный футболистке Дженнифер Эрмосо, преступлением сексуального характера.