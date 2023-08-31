Скандал с поцелуем: почему так трудно сместить главу испанского футбола?

Луис Рубиалес остаётся самым влиятельным человеком в испанском футболе, несмотря на растущее возмущение. "Феодальная диктатура" RFEF и давление, оказываемое на Дженнифер Эрмосо, помогают ему удерживать власть.

Жест, затмивший победу испанской сборной: с тех пор как Луис Рубиалес поцеловал в губы нападающую Дженни Эрмосо без её согласия после матча с Англией, вся Европа обсуждает поведение спортивного чиновника.

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Политики, звёзды, представители феминистских движений обвиняют испанскую федерацию в сексизме и "глубоко укоренившемся женоненавистничестве". Разочарованы и фанаты: о том, что La Roja вообще-то выиграла чемпионат, уже мало кто вспоминает.

При этом, несмотря на скандал, протесты и забастовку, самая влиятельная фигура в испанском футболе продолжает держаться за своё место.

После внеочередной Генассамблеи Федерации футбола Испании (RFEF), на которой ожидалось, что Рубиалес уйдёт в отставку, президент, напротив, заявил, что считает себя жертвой "охоты на ведьм".

"Я не уйду в отставку", – скандировал глава RFEF под аплодисменты зала.

Он даже заговорил о "социальном убийстве", а его мать объявила голодовку до тех пор, пока Дженни Эрмосо "не расскажет правду".

Сопротивление Рубиалеса уже напоминает теленовеллу, так почему же он до сих пор не отправлен в отставку?

Президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес и футболистки La Roja после приёма у премьер-министра Педро Санчеса. Manu Fernandez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Почему так трудно выгнать Рубиалеса?

"Он не уйдёт в отставку, если бы он на это решился, это было бы большим сюрпризом. Он будет защищать своё место до конца", – заявил в комментарии Euronews Рафа Фернандес, спортивный журналист испанской телекомпании Onda Cero.

Почему же королевская федерация не заняла более жёсткую позицию?

Будучи частной организацией, не имеющей государственного финансирования, RFEF может принимать независимые решения, даже если она представляет Испанию на футбольных соревнованиях.

Её внутренняя структура затрудняет принятие демократических решений: она управляется ассамблеей, состоящей из 140 членов, в которой преобладают президенты 19 регионов. Из 140 членов только шесть – женщины.

Большинство региональных руководителей восторженно аплодировали на внеочередном заседании федерации, когда Рубиалес объявил, что не собирается уходить в отставку.

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Несколько дней спустя они выступили с заявлением, в котором единодушно призвали его уйти в отставку, но не запустили процедуру вотума недоверия, который мог бы сместить его с должности.

"Они стараются избежать этого любой ценой, это феодальная диктатура, где крутятся большие деньги. RFEF работает по принципу клана, в котором все хотят сохранить внутреннюю структуру", – говорит Фернандес.

Рубиалес, как и другие крупные руководители, "не хотят, чтобы система менялась, поскольку нынешний порядок вещей гарантирует им большие доходы".

Глава RFEF получает на руки 371 000 евро в год, по линии УЕФА ему доплачивают ещё 250 000 евро. Федерация также покрывает его расходы на жильё в размере 3 тысяч евро в месяц.

Луис Рубиалес выступает на Генеральной ассамблее RFEF. RFEF/AP

Кто может уволить Рубиалеса?

После решения ФИФА отстранить главу испанского футбола на три месяца испанская федерация провела экстренное заседание.

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"Если бы не ФИФА, Рубиалес остался бы президентом, но это решение выбило у него почву из-под ног", – отмечает Фернандес.

С этого момента начались разговоры о возможном голосовании по вотуму недоверия – единственном способе его отстранения от должности.

По словам комментатора Onda Cero, для вынесения вопроса о вотуме недоверия необходима поддержка трети членов ассамблеи, а для принятия – двух третей, или 94 голосов.

"Проблема в том, что для этого необходим консенсус, а в настоящее время существует много внутренних разногласий. Чтобы это произошло, RFEF нужно время и кандидат, который бы всех устроил", – говорит Фернандес.

Одним из вариантов может быть Педро Роча, временно исполняющий обязанности президента, хотя он относится к жёсткому ядру сторонников Рубиалеса.

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Демонстранты держит красную карточку во время акции протеста против Луиса Рубиалеса. Andrea Comas/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

"За разработку новой дорожной карты отвечают президенты 19 региональных организаций. Как могло случиться, что в условиях крупнейшего кризиса, переживаемого федерацией, решение принимают только они? Ведь именно они заинтересованы в статусе-кво", – добавляет Фернандес.

Но есть и внешние рычаги. Высший совет по спорту Испании (CSD) передал жалобу на Рубиалеса в Спортивный административный суд (TAD), который обладает санкционными полномочиями. На время рассмотрения дела CSD может отстранить Рубиалеса от выполнения своих обязанностей.

Спортивный суд запросил дополнительные документы для принятия решения, о котором может быть объявлено в четверг во второй половине дня.

Если это не сработает, то остаётся только один вариант – с заведением дела в прокуратуре, где многое будет зависеть от позиции Дженни Эрмосо.

Начало судебных проблем?

Прокуроры Национального суда Испании начали расследование в отношении Рубиалеса, чтобы выяснить, есть ли достаточно доказательств для предъявления ему обвинений в сексуальном насилии.

Прокуратура имеет право расследовать преступления, совершённые за рубежом, но для того, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, Дженни Эрмосо должна подать официальную жалобу в течение 15 дней.

"Они [RFEF] оказывают сильное давление на Эрмосо, и я сомневаюсь, что она готова к такой борьбе", – убеждён Фернандес.

Данная статья предусматривает тюремное заключение сроком от одного до четырёх лет, однако прокуратура проводит лишь предварительное расследование, чтобы определить, достаточно ли доказательств для предъявления обвинения.

Нападающая сборной Испании Дженнифер Эрмосо. John Cowpland/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Связь футбола и сексуализированного насилия

"Приходи ко мне сегодня на ужин", "Я предпочитаю блондинок, так что если ты согласна...", "Ты довольно мясистая, я бы точно пустил тебя в свою постель".

Всего полгода назад Ноэль Ле Грет, президент Французской федерации футбола (FFF), стал фигурантом уголовного дела о сексуальных домогательствах после того, как в результате проведённой проверки были выявлены факты "неподобающего поведения" по отношению к женщинам и "злоупотребления властью".

Всё началось с того, что журнал So Foot опубликовал выдержки из сообщений сексуального характера, якобы отправленных непотопляемым функционером французского футбола сотрудницам.

Министерство спорта Франции поручило Генеральной инспекции провести расследование, которое заняло пять месяцев. К расследованию подключилась и прокуратура Парижа, начав предварительное расследование по факту сексуальных домогательств и "морального преследования".

Об этом грустном эпизоде в недавней истории французского футбола написано немало.

Репортаж журналиста Ромена Молина, основанный на интервью и видеоматериалах, показал, что злоупотребления Ле Грета – это только вершина айсберга.

Он раскрыл несколько случаев сексуального насилия, шантажа и домогательств, в том числе в отношении несовершеннолетних игроков, с участием тренеров, скаутов, агентов и высокопоставленных чиновников высшего дивизиона системы футбольных лиг Франции.

В феврале прошлого года бывший президент FFF покинул свой пост.