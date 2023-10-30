By Euronews

ФИФА дисквалифицировала Луиса Рубиалеса на три года за поцелуй без согласия

РЕКЛАМА

ФИФА отстранила бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса от футбольной деятельности на три года.

Дисциплинарный комитет установил что Рубиалес нарушил статью 13 Дисциплинарного кодекса ФИФА. Нарушение этой статьи предполагает оскорбительное поведение игроков и официальных лиц.

Это решение может быть обжаловано в апелляционном комитете ФИФА.

Скандал вокруг Рубиалеса разгорелся 20 августа. Тогда сборная Испании одержала победу над командой Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира по футболу. На церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. 26 августа дисциплинарный комитет ФИФА решил временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF.

10 сентября Рубиалес сообщил, что подал заявление об отставке с поста президента испанской организации. 15 сентября он дал показания по делу о поцелуе Эрмосо в качестве подозреваемого.