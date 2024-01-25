Дело о поцелуе: в Испании предлагают судить Луиса Рубиалеса

By Euronews

В испанском суде пришли к выводу, что поцелуй экс-президента Испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса "не был по обоюдному согласию", а являлся "односторонней и неожиданной инициативой Рубиалеса".

РЕКЛАМА

Национальный суд Испании предлагает судить бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса за поцелуй спортсменки Дженнифер Эрмосо.

После нескольких месяцев расследования судья пришел к выводу, что этот поцелуй "не был по обоюдному согласию", а являлся односторонней и неожиданной инициативой Рубиалеса.

У защиты есть три дня на обжалование решения.

Скандал разразился в августе прошлого года в Сиднее на церемонии награждения победительниц Чемпионата мира. Рубиалес объясняет свой жест радостью от победы команды.