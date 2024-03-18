"С рекордными результатом и явкой". На выборах президента РФ побеждает Путин

By Euronews

При рекордной явке избирателей и с рекордным результатом, по предварительным данным ЦИК, на выборах президента РФ побеждает Владимир Путин. В России и за границей тысячи людей приняли участие в акции "Полдень против Путина".

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На президентских выборах в России побеждает Владимир Путин. По предварительным данным ЦИК, он набирает более 87% голосов избирателей при явке свыше 74%. Оба показателя - рекордные.

В оккупированных Россией регионах Украины Кремль также организовал так называемые "выборы". Страны Запада назвали это нарушением украинского суверенитета.

Обращаясь к своим сторонникам, Путин неожиданно вспомнил своего главного критика Алексея Навального. Он впервые произнес его фамилию вслух и сказал, что был согласен на обмен политика.

Владимир Путин, президент России:"Вы можете мне поверить, можете нет, человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал: "Я согласен". Но, к сожалению, случилось то, что случилось, но только при одном условии, мы его поменяем, чтобы он не возвращался. Пускай там сидит. Ну вот и все, но это случается, ничего с этим не поделаешь".

Сторонники погибшего в тюрьме Навального устроили 17 марта символический протест - "Полдень против Путина". Во многих городах в это время выстроились очереди к избирательным участкам. По данным ОВД-инфо, задержаны 86 человек.

Акции прошли и за границей. У российских посольств в десятках стран в очередях по несколько часов стояли сотни людей.

Очередь у посольства РФ в Берлине Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В Праге десятки граждан России приняли участие в акции протеста на Вацлавской площади. Цели акции, по словам организаторов, продемонстрировать солидарность с российской оппозицией, и показать чехам и украинцам, что русские в Праге выступают против Путина.

В Москве к могиле Алексея Навального на Борисовском кладбище люди приносили цветы, свечи и избирательные бюллетени, в которых было вписано имя политика.