Юлия Навальная в Европарламенте: Путину не навредить резолюцией или санкциями

Юлия Навальная призвала Европарламент не уступать Владимиру Путину и не преследовать россиян, выступающих против него и против войны в Украине. Вдова Алексея Навального сказала, что российский президент игнорирует резолюции и санкции.

РЕКЛАМА

Юлия Навальная призвала Европарламент не поддаваться усталости от войны и не добиваться мирных переговоров с Владимиром Путиным. Спустя две недели после смерти в заключении её мужа Алексея Юлия Навальная заявила в Страсбурге, что ЕС должен более изобретательно, чем до сих пор, преследовать и наказывать сообщников российского президента, которые прячут деньги – и власть – в европейских странах:

"Если вы хотите победить Путина, вам придется стать инноватором. Вы больше не должны быть скучными. Вы не можете навредить Путину ещё одной резолюцией или очередным набором санкций, ничем не отличающимися от предыдущих. Вы не сможете победить его, думая, что он принципиальный человек, у которого есть мораль и правила".

В Европарламенте отмечалось, что в течение многих лет Алексей Навальный яростно боролся с коррупцией и выступал за справедливые выборы, создав тем самым для нынешних российских властей самую большую угрозу. Кремль угрожал оппозиционеру, травил, заключал в тюрьму, пытал его и, как предполагают многие депутаты, заказал его убийство. Юлия Навальная пообещала продолжить дело своего мужа. Она попросила Евросоюз помочь её соотечественникам, выступающим за демократию:

"Десятки миллионов россиян выступают против войны, против Путина, против зла, которое он несет. Мы не должны преследовать этих людей. Наоборот, вы должны работать с ними. С нами. Мой муж никогда не увидит, как будет выглядеть "Прекрасная Россия будущего". Но мы должны это увидеть".

В среду в Европарламенте начались дебаты по проекту резолюции о смерти Навального. Депутаты призывают власти Москвы не мешать в организации его похорон, а Евросоюз усилить поддержку российскому гражданскому обществу, не применять необоснованных мер против людей, ищущих убежища от режима Путина и усилить поддержку Украины, в том числе военную.

Полная речь Навальной в Европарламенте: