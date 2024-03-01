By Euronews

Отпевание оппозиционера пройдет в 14:00 (мск), сами похороны — в 16:00. К храму в Марьино выстроилась огромная очередь из желающих проститься с оппозиционным политиком

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В Москве прощаются с Алексеем Навальным. С раннего утра территория Борисовского кладбища в районе Марьино патрулируется полицией, оцеплены металлическими ограждениями примыкающие районы.

Как сообщает ФБК, отпевание начнется в 14:00 по московскому времени, погребение — в 16:00.

К храму иконы Божией матери "Утоли моя печали" выстроилась большая очередь из желающих попрощаться с Навальным.

Среди ожидающих в очереди замечен Евгений Ройзман.

На прощание приехали послы США Линн Трейси, Германии Александр Граф Ламбсдорфф, Франции Пьер Леви и дипломатические представители некоторых других стран Евросоюза.

Послы стран Евросоюза и США прибыли на прощание с Навальным Russian independent news outlet SOTAvision telegram channel via AP

По словам Леонида Волкова, "администрация ГБУ „Ритуал“ в последний момент вдруг вывесила бумажку о том, что „Борисовское кладбище временно закрыто для посещения“.

Катафалк с телом политика подъехал к храму, гроб уже занесли внутрь.

Вот так выглядит могила на Борисовском кладбище, где в скором времени будет погребен политик.

Могила, в которой похоронят Навального AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Родители Навального заходят в храм, где пройдет отпевание.

Опубликовано фото из храма.

Люди забрасывают картеж с гробом цветами по дороге на кладбище, оно находится в 2 км к югу от храма, через Москву-реку.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю нечего сказать родным Алексея Навального в день его похорон, но при этом напомнил, что "те, кто примет участие в несанкционированных акциях в день похорон Навального, будут нести ответственность по закону".