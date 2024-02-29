В Германии бастуют работники общественного транспорта

By Euronews

Миллионы немцев столкнулись с проблемами из-за забастовки работников транспортной сферы, требующих повышения зарплаты. Акция продлится два дня.

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Автобусы и трамваи не выходят из депо. В метро не ходят электрички. Забастовка работников общественного транспорта охватила крупные города страны, включая столицу Берлин. Профсоюзы требуют повышения заработанной платы и улучшения условий труда.

Миллионы людей столкнулись с проблемами. К забастовке транспортников немцы относятся по-разному.

Марен, студентка, Кельн: _"Конечно, нужно понимать обе стороны._И можно понять, что люди, работающие в сфере общественного транспорта Кельна, хотят получать достойную и поэтому ведут себя соответственно".

Ариан, житель Кельна:"Я думаю, это несправедливо по отношению к людям, которые ездят на местном транспорте, потому что они постоянно спорят и бастуют".

К предупредительной забастовке (а это обычная тактика в рамках переговоров по трудовым контрактам) призвал профсоюз работников сферы обслуживания.

Помимо повышения зарплаты бастующие требуют дополнительные выходные дни за сменную и ночную работу.