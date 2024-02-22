Объединение выборов: "за" и "против"

Правящая коалиция Румынии договорилась объединить выборы в Европарламент и в местные органы власти, оппозиция намерена оспорить это решение в суде.

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Этот год в Румынии отмечен четырьмя ключевыми избирательными кампаниями. Правящая коалиция достигла соглашения об объединении в июне выборов в ЕС и в местные органы власти.

Социал-демократы (СДП) и либералы (ПНЛ) войдут в единые списки на выборах в Европейский парламент, но на выборы в местные органы власти пойдут отдельно. Президентские выборы пройдут в сентябре. Первый тур может состояться 8-го числа, а второй - 22-го.

Марчел Чолаку, премьер-министр Румынии, лидер СДП:

"Мы решили, в дополнение к слиянию и избирательному альянсу между Социал-демократической партией и Национал-либеральной партией в списке Европейского парламента, провести президентские выборы в сентябре".

Оппозиционные румынские партии не согласны с объединением выборов. Они считают это решение недемократическим и неконституционным, заявив, чтоб будут добиваться его пересмотра в суде.