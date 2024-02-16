Война на Ближнем Востоке вернула немецкое общество к теме антисемитизма

В очередном выпуске программы "Очевидец" наш корреспондент Моника Пина разбирается в причинах всплеска антисемитских проявлений в Германии на фоне войны Израиля и ХАМАС. Она беседует и с теми, кто борется за право поддерживать палестинцев.

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С начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября в Германии значительно (+300% за октябрь - прим.) выросло количество антисемитских преступлений, их фиксирует Федеральное управление уголовной полиции. В стране, где велик груз вины за Холокост, проживает крупнейшая в Европе палестинская диаспора, и ей тоже нелегко.

Не сочувствие, а безопасность, пожалуйста!

"Нам не нужно сочувствие, не нужна терапия, нам нужны меры безопасности", - говорит Ита из еврейской общины "Кахаль Адасс Джисроэль" в Берлине. Их синагога была атакована бутылками с зажигательной смесью через несколько дней после с начала войны...

Мусульманские общины также подвергаются атакам, говорят их представители, уточняя, что многие инциденты остаются неучтенными. Джан Омар - депутат парламента земли Берлин, сирийский курд по происхождению. Он неоднократно становился объектом исламофобских нападок. Политик рассказал, что ему угрожала женщина с молотком, к нему врывались в офис, присылали письма с угрозами смерти. "В стране есть группы правого толка, которые выступают против мусульман и мигрантов в целом", - объясняет он. - У некоторых жертв складывается впечатление, что исламофобские нападения порой не принимаются во внимание властями. Вот почему часть арабской общины не доверяет государству".

Дискриминация или выбор места?

Пропалестинские демонстрации в Германии были запрещены примерно на месяц после начала войны Израиля и ХАМАС. Активисты говорят, что сегодня свобода слова - под угрозой. "Мы подвергаемся дискриминации со стороны немецкого правительства, нас преследует полиция", - жалуются участники митинга в Берлине.

Германия поддерживает Израиль, как и большинство европейских государств. Канцлер Шольц заявил вскоре после атак 7 октября: "Сейчас у Германии может быть только одно место, и оно - на стороне Израиля. История Германии, ее ответственность за Холокост требуют, чтобы мы поддерживали безопасность, само существование Израиля".

События на Ближнем Востоке перезапустили дискуссию о роли мигрантов в немецком обществе. Фридрих Мерц, лидер консервативной оппозиционной партии ХДС, заявил, что страна не сможет принять беженцев из Газы. "У нас достаточно антисемитской молодежи", - заметил он.

В декабре консервативная земля Саксония-Анхальт приняла декрет, требующий признания государства Израиль в качестве условия получения немецкого гражданства. Законно ли это? "Он не является юридически непробиваемым, - говорит профессор права и экономики из Берлина Тарик Taббара. - То, что делает Саксония- Анхальт, подразумевает изменение закона парламентом. У нас уже есть федеральный закон о гражданстве, он должен быть одинаковым во всех регионах страны. В их решении, несомненно, есть политический посыл".

Еще один эпизод, вызвавший споры, связан с прекращением финансирования культурного центра Oyoun со стороны земли Берлин. Это сообщество художников и активистов считает, что попало в опалу за свою позицию в палестино-израильском конфликте. "В последние годы власти неоднократно просили Oyoun не проводить мероприятия двух групп, в частности, движения "Еврейский голос за мир" и "Говорит Палестина", - объясняет соучредитель центра Нина Мартин. - Обе организации не запрещены, обе выступают за равные права между Израилем и Палестиной. Зачастую эта позиция не находит понимания в немецком общественном дискурсе".

В начале ноября федеральное правительство Германии одобрило экспорт оружия в Израиль на сумму более 300 миллионов евро. Это - в 10 раз больше, чем в 2022-м.

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